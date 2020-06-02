منها المسامحة.. هكذا يتعامل اللطفاء مع غيرهم!

علاء علي عبد
عمان- عندما يتصف المرء باللطف والتعامل اللين مع غيره، فإنه يكسب محبة واحترام الآخرين بأقصر الطرق وأمتنها.
اللطافة في التعامل تأتي بعدة أشكال، لكن هناك بعض الصفات التي تكون مشتركة لدى أصحاب الشخصية اللطيفة والودودة والتي نستعرض بعضا منها فيما يلي:
- المتابعة في التواصل: مع كثرة الانشغالات التي نعيشها يصبح غالبا من الصعب الانتظام في التواصل مع الأصدقاء القدامى كزملاء الدراسة أو الحي الذي كنا نسكن به. لكن، وعلى الرغم من أن هذه الانشغالات ليست حكرا على شخص دون آخر، فإن البعض يكون محظوظا بأن يجد ذلك الشخص الودود الذي يسأل عنه باستمرار ويتابع معه، فعلى سبيل المثال، قد تكون أخبرت صديقك عن أنك تبحث لشقتك عن مستأجر، لتتفاجأ به يتصل بك ويخبرك أنه تحدث مع أحد معارفه وأنه سيتصل بك ليرى الشقة، فهذه اللفتة تدل على انتباهه لحديثكما واهتمامه به.
- النصائح المجانية: لا يخفى على أحد وجود فئة من الناس ينغلقون على خبراتهم وأفكارهم، فقد يكون في بالهم فكرة لمشروع ناجح، لكنهم لا يتحدثون بها حتى لا يمهدوا طريق النجاح لغيرهم. لكن هذا الأمر يختلف مع من يمتاز باللطف والود تجاه الآخرين، فهو على استعداد لتقديم النصائح المستندة على خبراته الشخصية بطيب خاطر.
- المسارعة بمسامحة الآخرين: من أكثر الصفات المنفرة لدى البعض أنهم لا يغفرون بسهولة، بل قد لا يغفرون مطلقا. هؤلاء الأشخاص يجبرونك على الحذر في التعامل معهم مهما كان تعاملك بسيطا معهم. لكن في المقابل يوجد أشخاص يسارعون بالمسامحة ويجدون للتصرفات السيئة الصادرة عن غيرهم الكثير من الأعذار التي تجعلهم في النهاية أكثر قدرة على المسامحة.
- التفكير بمن يحتاج إلى المساعدة: أصحاب الشخصية الودودة غالبا ما يكونون ضمن الناجحين في شتى مجالات حياتهم، لكن هذا لا يمنعهم عن التفكير بغيرهم ممن قد يحتاجون للمساعدة. تفكير المرء بغيره يعد صفة أساسية لدى الشخص الودود، والتي تجعله يبادر بالفعل في تقديم المساعدة لمن يحتاج لها.
- حفظ العهد: يمتاز الشخص الودود بأنه يتعامل مع الكلمات التي ينطقها باعتبارها من الذهب الخالص، لذا تجده يلتزم بكل كلمة يقولها ويفي بوعوده مهما كلفه الأمر، إلا في حال حدوث أمر طارئ ومفاجئ، الأمر الذي يجعله محل ثقة لكل من يتعاملون معه.