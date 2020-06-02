منها المسامحة.. هكذا يتعامل اللطفاء مع غيرهم!

علاء علي عبد

عمان- عندما يتصف المرء باللطف والتعامل اللين مع غيره، فإنه يكسب محبة واحترام الآخرين بأقصر الطرق وأمتنها.

اللطافة في التعامل تأتي بعدة أشكال، لكن هناك بعض الصفات التي تكون مشتركة لدى أصحاب الشخصية اللطيفة والودودة والتي نستعرض بعضا منها فيما يلي: