النائب عمر قراقيش طلب من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إدراج مشروع قانون لإنشاء نقابة للمحاسبين القانونيين في الأردن، قراقيش قال في مذكرة للرئيس إن عدد المحاسبين في الأردن يبلغ نحو 100 ألف، وهم بحاجة لإنشاء نقابة، مشيرا إلى وجود وعود حكومية منذ سبع سنوات بإنشائها.