لديك العديد من الأمور لكي تعالجها وتسير بها، لكن كثرة الضغوطات قد تجعلك تنسى ما خططت لفعله. في الظهيرة قد يلغى موعد لك أو يظهر موعد آخر بشكل فجائي مما يجعلك متوترا. في المساء سيطر على مزاجيتك، وبخاصة عند جلوسك مع من تحب، فقد ينتهي موعدكما بمشاجرة. أما مواليد 1 الى 11 أيلول (سبتمبر) فقد تتعب صحتهم قليلا.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

