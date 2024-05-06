بايدن يحذر نتنياهو مجددا من أي اجتياح لرفح

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، مجددا، الاثنين، في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على "موقفه الواضح" إزاء اجتياح رفح، وفق ما أعلن البيت الأبيض، بعد دعوة جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شرق المدينة في جنوب قطاع غزة.

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وأشارت الرئاسة الأميركية إلى أن بايدن "جدد التأكيد على موقفه الواضح" خلال المحادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك في بيان مقتضب أصدره البيت الأبيض بشأن فحوى المكالمة.



وتأتي المكالمة، فيما أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح قطري مصري لوقف إطلاق النار.



وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي على آخر مستجدات المحادثات المتّصلة بالإفراج عن محتجزين إسرائيليين في غزة.



في الأثناء، وافق نتنياهو "على ضمان بقاء معبر كرم أبو سالم مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية للأشخاص المحتاجين إليها"، وفق ما أفاد البيت الأبيض في نص مكالمتهما، بعدما أغلقت إسرائيل المعبر الرئيسي إلى غزة في أعقاب هجوم صاروخي شنته حماس.-(وكالات)