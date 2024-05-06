مقررة أممية: هجوم إسرائيل المحتمل على رفح سيكون مجزرة

حذرت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبازين، من أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيكون مجزرة وهجوما على المدنيين.

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وبحسب وكالة الأناضول، قالت ألبانيز إنه من الصعب التعبير عن خوف الفلسطينيين في غزة من الموت والإصابة، مشيرة إلى أن إسرائيل بدأت هجوما على السكان المحاصرين في منطقة كثيفة السكان منذ أكثر من 7 أشهر، في إشارة إلى قطاع غزة.



وتابعت البانيز، "لقد دُمر 70 بالمئة من البنية التحتية، ولا يزال عدد القتلى في ازدياد ليس بسبب القنابل والقناصة فقط، بل أيضا بسبب استحالة علاج الجرحى".

وأشارت ألبانيز، إلى مخاطر انتشار الأمراض المعدية والعدوى بسبب ارتفاع درجات الحرارة في غزة، مشيرة الى أن الناس هناك يموتون من سوء التغذية لا سيما الأطفال.



وأوضحت المقررة الأممية أنه "لا يوجد مبرر لاستمرار هذه العملية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من وجهة نظر قانونية، مضيفة إن هذه الحرب لم تكن أبدا للدفاع عن النفس، لا يمكن القول إن ما تفعله إسرائيل هو دفاع عن النفس".



وشددت ألبانيز على أن إسرائيل تمنع أيضا وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتستهدف قوافل المساعدات، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يطلق النار على الفلسطينيين العاجزين الذين يتجمعون للحصول على المساعدات.--(بترا)