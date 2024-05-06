الإثنين 06 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مقررة أممية: هجوم إسرائيل المحتمل على رفح سيكون مجزرة

مدينة رفح مكتظة بالنازحين
مدينة رفح مكتظة بالنازحين

حذرت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبازين، من أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيكون مجزرة وهجوما على المدنيين.

اضافة اعلان

 
وبحسب وكالة الأناضول، قالت ألبانيز إنه من الصعب التعبير عن خوف الفلسطينيين في غزة من الموت والإصابة، مشيرة إلى أن إسرائيل بدأت هجوما على السكان المحاصرين في منطقة كثيفة السكان منذ أكثر من 7 أشهر، في إشارة إلى قطاع غزة.


وتابعت البانيز، "لقد دُمر 70 بالمئة من البنية التحتية، ولا يزال عدد القتلى في ازدياد ليس بسبب القنابل والقناصة فقط، بل أيضا بسبب استحالة علاج الجرحى".
وأشارت ألبانيز، إلى مخاطر انتشار الأمراض المعدية والعدوى بسبب ارتفاع درجات الحرارة في غزة، مشيرة الى أن الناس هناك يموتون من سوء التغذية لا سيما الأطفال.


وأوضحت المقررة الأممية أنه "لا يوجد مبرر لاستمرار هذه العملية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من وجهة نظر قانونية، مضيفة إن هذه الحرب لم تكن أبدا للدفاع عن النفس، لا يمكن القول إن ما تفعله إسرائيل هو دفاع عن النفس".


وشددت ألبانيز على أن إسرائيل تمنع أيضا وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتستهدف قوافل المساعدات، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يطلق النار على الفلسطينيين العاجزين الذين يتجمعون للحصول على المساعدات.--(بترا)


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
فلسطينيون ينزحون إلى منطقة رفح بعد تدمير الاحتلال لمنازلهم.- (ارشيفية)

انتهاء اجتماع القاهرة بشأن هدنة غزة.. ووفد حماس يغادر

05 أيار 2024
إنتهاء أعمال انتشال جثامين شهداء من مقابر جماعية بمجمع ناصر الطبي

إنتهاء أعمال انتشال جثامين شهداء من مقابر جماعية بمجمع ناصر الطبي

26 نيسان 2024
دمار هائل خلفه عدوان الاحتلال على كافة مناطق قطاع غزة-(وكالات)

"قانون ليهي" ضد جيش الاحتلال.. عقوبة أميركية واهية

24 نيسان 2024
7410

"النفاق" الأميركي يعيد مفاوضات التهدئة لنقطة الصفر

20 نيسان 2024
اقرأ أيضا
جو بايدن ونتنياهو -(وكالات)

بايدن يحذر نتنياهو مجددا من أي اجتياح لرفح

منذ 6 دقيقة
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية - (أرشيفية)

حماس تعلن موافقتها على مقترح قطري مصري لوقف إطلاق النار في غزة

منذ1 ساعة
تكدس النازحين في رفح

تحذير أممي من عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

منذ2 ساعة
دفن جندي إسرائيلي قتل في معارك بقطاع غزة - (أرشيفية)

ارتفاع قتلى الجنود الإسرائيليين بالقصف الصاروخي على موقع كرم أبو سالم

منذ5 ساعة
نفايات متراكمة بين خيم النازحين في رفح

الأونروا تحذر من انتشار الأوبئة في قطاع غزة مع اقتراب الصيف

منذ16 ساعة
قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة

جيش الاحتلال يفرض حصارا على مخيم طولكرم بالضفة

منذ17 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الضلالات والأكاذيب في زمن الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

في اليوم العالمي للصحافة.. حاكموا إسرائيل على جرائمها بحق الإعلام

جهاد المنسي |اليوم

حرية على مقاس السلطة

نضال منصور |اليوم

العنصر الأهم في المعادلة

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الأردن وحماس.. القصة الكاملة

سميح المعايطة |اليوم

نكتة يوم الصحافة العالمي في الأردن

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
مشارك في الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

نتنياهو غير مؤهل للخدمة؛ وعليه أن يستقيل الآن

ترجمات | منذ24 ساعة
‏شرطة نيويورك تقتحم احتجاج جامعة نيويورك المؤيد لفلسطين - (أرشيفية)

التضامن مع فلسطين في أميركا: من الاحتجاج إلى المقاومة‏

ترجمات | منذ24 ساعة
شاخصة مقر الـ"أونروا" في منطقة صور اللبنانية - (أرشيفية)

‏حملة إسرائيل على (الأونروا) تفشل‏ تماما

ترجمات |04 أيار 2024
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والإيراني إبراهيم رئيسي في مقر "مجلس الشعب الصيني" في بكين - (أرشيفية)

رد الصين على الهجوم الإيراني يقدم فرصة لواشنطن

ترجمات |03 أيار 2024
حفنة حبوب في يد مزارع أوكراني في مزرعة دمرتها الحرب، زابوريجيا، أوكرانيا، أيلول (سبتمبر) 2023 -(المصدر)

استخدام الغذاء كسلاح يعود إلى الواجهة

ترجمات |03 أيار 2024
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات |01 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الجامعات حول العالم

الجامعات حول العالم

الصابرون 04 أيار 2024

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس
 
 