الإثنين 06 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حماس تعلن موافقتها على مقترح قطري مصري لوقف إطلاق النار في غزة

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية - (أرشيفية)
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية - (أرشيفية)

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الاثنين، أنها أبلغت الوسيطين القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأجرى رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، و"أبلغهم موافقة حماس على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار" بحسب ما ذكرت الحركة في بيان.

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واليكم تفاصيل مقترح وقف النار الذي وافقت عليه حماس:

- المقترح يتضمن انسحابا كاملا من غزة وتبادلا للأسرى.

- انسحاب الاحتلال من محور نتساريم كاملا بالمرحلة الأولى والسماح بحرية عودة النازحين.

 

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