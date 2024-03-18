عجلون: طرح العطاءات مبكرا لضمان تنفيذها.. وطريق "الطواحين" يراوح مكانه

عامر خطاطبة

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يبدو أن تجارب السنوات السابقة لمجلس محافظة عجلون مع تعذر تنفيذ عدد من المشاريع لتأخر طرح عطاءاتها لنهاية العام، وعودة مخصصاتها للموازنة العامة، قد دفعت المجلس إلى تكثيف اجتماعاته العام الحالي للتأكد من طرح العطاءات في هذه الأوقات من السنة، لضمان إنجازها بمواعيدها المحددة.ورغم هذا التوجه، إلا أن بعض المشاريع الكبرى، كمشروع إعادة تأهيل طريق وادي الطواحين، ورغم تخصيص مبلغ 550 ألف دينار له هذا العام، إلا أن مشكلة طرح العطاء الخاص به ما تزال تراوح مكانها.وما يزال المجلس وفق رئيسه عمر المومني، ينتظر إعداد الدراسة، وربما يتعذر طرح العطاء بهذه المخصصات، إذ يحتاج وفق مصادر الأشغال إلى مبلغ يقدر ب 3- 4 ملايين دينار، وهو ما لا يمكن توفيره إلا بدعم حكومي واحتسابه من المشاريع الرأسمالية، أو توفير منحة دولية.يذكر أن العديد من المشاربع الخاصة بقطاع التربية والتعليم من أبنية لمدارس وإضافات صفية وأعمال صيانة قد تعذر تنفيذها العام الماضي، بسبب عدم طرح عطاءاتها قبل نهاية العام، فيما كان تم تخصيص مبلغ مليون دينار لطريق الطواحين في العام 2018، إلا أنها عادت للموازنة العامة لعدم طرح العطاء قبل نهاية العام.وفي جلسة عقدها المجلس مؤخرا برئاسة رئيس المجلس عمر المومني وحضور أعضاء المجلس، تم مناقشة عملية البدء بتنفيذ مشاريع المجلس للعام الحالي 2024، والبالغ عددها 106 مشاريع في كافة القطاعات.وخصصت الجلسة التي حضرها مدير أشغال المحافظة المهندس زهير أبو زعرور ومدير مكتب أشغال لواء كفرنجة المهندس حمزة المومني، لمناقشة مشاريع قطاع الأشغال للعام الحالي.وعرض المومني مشاريع قطاع الأشغال ضمن موازنة المجلس للعام الحالي، مؤكدا أنه ولأهمية هذا القطاع وللحاجة الملحة لفتح وتعبيد الطرق الرئيسية والزراعية وإعادة تأهيل عدد من الطرق الأخرى وإنارة مداخل المحافظة فقد تم تخصيص مبلغ 2مليون و865 ألف دينار لتنفيذ 22 مشروعا في كافة مناطق المحافظة، مؤكدا أن الهم الأكبر للمجلس سيبقى إعادة تأهيل طريق عجلون وادي الطواحين كفرنجة التي خصص لها مبلغ 550 ألف دينار ضمن موازنة العام الحالي، لافتا إلى أن المجلس بانتظار أن تكتمل دارسات الطريق المتوقع أن تزيد تكلفتها عن حاجز الـ 3 ملايين دينار، حسب مصادر في وزارة الأشغال.وأكد مدير أشغال عجلون المهندس زهير أبو زعرور أن مديرية أشغال عجلون ستبدأ اعتبارا من بداية الأسبوع القادم بطرح عطاءات الطرق الرئيسة والزراعية في المحافظة، لافتا الى أن غالبية دراسات هذه الطرق جاهزة باستثناء طريق وادي الطواحين الذي من المتوقع أن تنتهي دراساته خلال الفترة القليلة القادمة، مشيرا إلى أن العمل جار لإعداد دارسات طريقين أخرين في المحافظة.وبين أبو زعرور أنه وضمن مشاريع مجلس محافظة عجلون للعام الحالي 2024 في قطاع الأشغال، فقد طرحت مديرية أشغال عجلون عطاء إنشاء وتحسين طريق الجبل الأخضر الخشيبة، حيث دعت المديرية بإعلانها المقاولين المصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال الطرق اختصاص إنشاء وصيانة الطرق من الفئة الرابعة أو الخامسة إلى شراء نسخ العطاء حسب تعليمات ونظام شراء العطاءات المعمول فيه في وزارة الأشغال.يذكر أن مجلس محافظة عجلون خصص مبلغ 140 ألف دينار ضمن موازنته للعام الحالي 2024 لهذه الغاية ولأهمية إعادة تأهيل الطريق الذي يربط القرى الجنوبية لمحافظة عجلون مع العاصمة عمان.وأضاف أبو زعرور، أن مديرية الأشغال بدأت مبكرا بإعداد وتجهيز كافة عطاءات الطرق الرئيسية والزراعية ضمن موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي 2024 وذلك للبدء بتنفيذها بأقرب وقت ممكن وقبل حلول فصل الشتاء، لافتا إلى أنه سيتم طرح جميع العطاءات بأقرب وقت ممكن.وخلال اللقاء الذي شهد حوارا ونقاشا حول أفضل السبل بسرعة طرح عطاءات الطرق الرئيسية والزراعية وعدم الإنتظار لنهاية العام الذي يصعب معه تنفيذ هذه العطاءات بسبب الظروف الجوية، حيث توافق الجميع على البدء خلال الأيام القليلة القادمة ببذل جهود استثنائية و تجهيز العطاءات تمهيدا لطرحها.كما ناقش رئيس المجلس والأعضاء عملية تسديد المطالبات المالية لقطاع الأشغال عن مشاريع سابقة ومشاريع تنفذ حاليا وتزيد قيمتها عن حاجز المليون دينار، حيث أكد الجميع على ضرورة أن يتم المباشرة بتسديد المطالبات المالية السابقة دون أن تؤثر على تنفيذ مشاريع المجلس للعام الحالي.وتناول النقاش إعادة وزارة التربية والتعليم لطرح عطاء إضافة (6) غرف صفية لمدرسة حي سكرين الأساسية للبنين- في عنجرة ، حيث طرحت الوزارة العطاء للمرة الأولى في نهاية العام الماضي ولم يتقدم العدد الكافي من المقاولين للعطاء .يذكر أن مجلس محافظة عجلون خصص مبلغ 100 ألف دينار في العام الماضي 2023 من أجل إضافة 6 غرف صفية في هذه المدرسة التي تعاني من وجود أعداد كبيرة من الطلبة في المدرسة، حيث قررت مديرية تربية عجلون في العام الماضي نقل عدد من طلبة المدرسة إلى مدرسة عنجرة الثانوية للبنين وعدد آخر إلى مدرسة حارة عربي الأساسية للبنين لتخفيف الضغط عن مدرسة حي سكرين الأساسية للبنين.وبين مدير التربية والتعليم في المحافظة أسعد الشرع، أن المديرية أجرت صيانة إلى 82 مدرسة حكومية من أصل 135 مدرسة، لافتا ألى أن المديرية سبق وأن أجرت صيانة شاملة للمدارس التي يدرس فيها مشروع BTEC وتزويدها بالحواسيب لخدمة العملية التربوية حيث تولي الوزارة التعليم المهني والتقني أهمية قصوى لما له من أثر إيجابي على توفير فرص عمل لخريجيه.