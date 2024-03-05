وسط الاستعدادات.. هل يتكرر مشهد الفوضى بأسواق عجلون خلال رمضان؟

عامر خطاطبة

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يأمل السكان في محافظة عجلون، وخاصة في المدن الكبرى كعجلون وكفرنجة والجنيد وعنجرة، بأن تضع الجهات المعنية بحسبانها عند مناقشة استعداداتها لاستقبال رمضان، حلولا استباقية فاعلة للعديد من القضايا التي تتكرر سنويا مع دخول الشهر الفضيل، والمتمثلة بانتشار البسطات بشكل عشوائي، وحدوث اختناق مروري، وتراجع مستوى خدمات النظافة.وفي الوقت الذي تفصلنا فيه أيام قليلة عن الدخول في الشهر المبارك، بدأت مختلف الجهات المعنية في المحافظة وكالمعتاد بوضع الخطط واتخاذ الإجراءات للتعامل مع أجواء هذه الشهر وضمان توفر المواد الغذائية وسلامتها، وانسيابية حركة المرور في الأسواق ومنع تعدي البسطات، إلا أن تلك الاستعدادات تبقى رهن التجربة مع دخول الشهر الفضيل، ما يستدعي أن تكون تلك الخطط مرنة للتعامل مع أي مستجدات.يقول المواطن عمر الزغول، إن أكثر ما يزعجهم منذ أول أيام الشهر هو تفاقم الازدحام والاختناق المروري الذي تشهده الأسواق، وخاصة في حال الاصطفافات العشوائية والمزدوجة، وانتشار البسطات وتعديها على أجزاء كبيرة من الطرق والأرصفة، متسائلا عن مدى نجاعة الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية كل عام بهذا الخصوص.وأكد أن غالبية أسواق المحافظة وشوارعها تشهد مع حلول شهر رمضان الفضيل اختناقات مرورية، يفاقمها تزايد انتشار البسطات العشوائية في هذه الشوارع، لا سيما وأن الأسواق تشهد حركة شرائية نشطة، مطالبا الأجهزة الرسمية المعنية بوضع خطط وإجراءات استباقية شاملة، لمنع الازدحامات وانتشار البسطات العشوائية، ومراقبة الأسواق وسلامة المعروض ومراعاة الاشتراطات الصحية.ويحذر الناشط هاشم القضاة من تلك المشاكل القائمة و المتكررة والتي تتضاعف خلال شهر الصيام، إلى حد يسوء فيه الحال، بحيث لا يستطيع المشاة السير على الأرصفة التي تمتلأ بالبضائع، ما يستدعي تكثيف الجهود ومنع تعدي البسطات على الأرصفة وأجزاء من الطرق والوقوف العشوائي للمركبات خاصة الـ "بك أب" التي تبيع الخضار، لا سيما وسط السوق، الأمر الذي يتسبب باختناقات مرورية، ويؤثر سلبا على أصحاب المحال الملتزمة بعرض بضائعها داخل المحال.ويقترح الناشط علي المومني، بأن يتم منع دخول الأسواق بالمركبات في وقت الذروة، لا سيما في المدن الرئيسة، وتكثيف دوريات المرور لمنع "البك أب" المتوقفة لبيع الخضار، والاصطفافات المزدوجة التي تتسبب في عرقلة حركة السير، داعيا إلى تشكيل لجنة فنية لدراسة اتجاهات الطرق في وسط المدن الكبرى كعجلون وكفرنجة وعنجرة، بحيث تصبح بعضها باتجاه واحد، وتوفير دوريات السير الراجلة بشكل دائم.من جهته، شدد رئيس غرفة تجارة عجلون عرب الصمادي على ضرورة منع الوقوف المزدوج للمركبات وعدم التعدي على ممرات المشاة من قبل أصحاب المحلات التجارية والبسطات واتخاذ كافة الإجراءات بحق المخالفين.بدورهم، يؤكد المسؤولون أن المحافظة استكملت استعدادتها الشاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك وسط إجراءات رقابية وميدانية وصحية مشددة، هدفها الحفاظ على صحة وسلامة السكان.وخلال اجتماع للمجلس التنفيذي عقد مؤخرا لهذه الغاية، بحضور رئيس مجلس المحافظة عمر المومني ورؤساء البلديات والحكام الإداريين، أكد محافظ عجلون ورئيس لجنة السلامة العامة الدكتور قبلان الشريف، أنه تم وضع كافة الاستعدادات والترتيبات لاستقبال شهر رمضان المبارك، سواء في نواحي الرقابة على الأسواق وأزمات المرور والمحافظة على البيئة والنظافة العامة وسبل تنظيم الأسواق وحل مشكلة بسطات الخضار والفواكه، لافتا إلى ضرورة متابعة الظواهر السلبية في رمضان وعلى رأسها عدم احتكار السلع ورفع أسعارها، إلى جانب أهمية التعاون مع مختلف الجهات خاصة البلديات للحد من بسطات الخضار والفواكه والتي أصبحت تشكل مصدرا للازمات المرورية.وشدد على أهمية تفعيل عمل فرق الرقابة من قبل الصناعة والتجارة والغذاء والدواء للتعامل مع خصوصية الشهر الفضيل إلى جانب المحافظة على سلامة المعروض في الأسواق المنتشرة في المحافظة.وأكد الشريف أن مختلف الأجهزة وضعت برنامجا شاملا لمراقبة المحال التجارية في المحافظة والتأكد من توفر كافة المواد الغذائية في المؤسستين العسكرية والمدنية والمحال التجارية، مشيرا إلى ضرورة المحافظة على حرمة الشهر الفضيل والعمل على تفعيل مسلخ المواشي ومراقبة نتافات الدواجن والتقيد بشروط الصحة العامة.وأكد رؤساء بلديات المحافظة، أن ادامة أعمال النظافة لكافة مناطق البلديات مستمرة خاصة خلال الشهر الفضيل، وأن كوادر البلديات مستمرة في متابعة مدى التزام التجار والباعة بالأماكن المخصصة لهم حفاظا على السلامة العامة، ومنع الاختناقات المرورية ومنع تواجد الباعة المتجولين والبسطات العشوائية، وإزالة التعديات الموجودة على سعة الشوارع العامة ومن على أبواب المحال التجارية المرخصة.وأكدوا أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم هذا الشارع وتوفر ممرات آمنة للمواطنين والحد من الأزمات المرورية وتنقل المواطنين بسهولة، متعهدين بأن تستمر الحملات من قبل كوادر البلديات لمتابعة هذه التعديات إن وقعت.وعرض أعضاء المجلس التنفيذي خطط مديرياتهم خلال الشهر الكريم واستعداداتهم لاستقبال شهر رمضان وواقع العمل في دوائرهم واحتياجاتهم.وقال مدير الشؤون الصحية الدكتور زياد المومني إن مديرية الصحة استكملت خطتها وبرنامجها العملي والميداني، استعدادا لرمضان، للرقابة على المحلات التجارية والأسواق ومياه الشرب حفاظا على سلامة المواطنين.وبين أن المديرية وضعت برنامجا للمناوبات الصباحية والمسائية، من خلال كوادرها الميدانية لتكثيف الرقابة على المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية والتموينية والعصائر والقطائف ونتافات الدواجن والمسالخ، من أجل ضمان مطابقتها لشروط الصحة والسلامة العامة.وتؤكد مصادر بمديرية شرطة المحافظة أن المديرية اتخذت خططا من خلال مضاعفة الجهود خلال شهر رمضان وتعزيز رقباء السير لمنع الازدحامات وضمان انسيابية المرور.كما شدد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني على أهمية التنسيق من قبل كافة الجهات والمؤسسات لتوفير كافة الاحتياجات والخدمات خلال الشهر الفضيل، وتخفيف الأعباء عليهم معربا عن استعداد المجلس للتعاون مع المجلس التنفيذي ومختلف الجهات لتقديم الخدمات الفضلى.