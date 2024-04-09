الثلاثاء 09 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلان مواعيد تشغيل تلفريك عجلون خلال عطلة العيد

تلفريك عجلون - (أرشيفية)
تلفريك عجلون - (أرشيفية)
أعدت إدارة منطقة عجلون التنموية (التلفريك) خطتها لاستقبال الزوار خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

وقال مدير المنطقة عز الدين المومني لوكالة (بترا)، اليوم الثلاثاء إنه تم إعداد الخطة لاستقبال الزوار خلال عطلة العيد يوميا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4:30 عصرا، مبينا أن هنالك استعدادات وبرامج وفعاليات ترفيهية للأطفال خلال العيد ليكون تلفريك عجلون علامة مميزة في المحافظة.اضافة اعلان

وأكد المومني أنه تم تجهيز منطقة لألعاب الأطفال، وخيمة تراثية يمكن استخدامها من قبل الزوار للصور التذكارية، وأماكن شعبية تناسب جميع الفئات في المجتمع بأسعار تشجيعية بالإضافة لكرنفال للأطفال يتضمن برامج وشخصيات كرتونية محببة للأطفال.

وأضاف أنه تم استغلال شهر رمضان المبارك لإجراء صيانة كاملة لكل المرافق وخطوط التلفريك بجاهزية عالية وفق المواصفات العالمية وتهيئته أمام الزوار، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات مع شركات سياحية ليتم الحجز مسبقا.

وأشار المومني إلى أن هناك خططا وبرامج مستقبلية سيتم الإعلان عنها قريبا تتعلق بإنشاء فنادق 4-5 نجوم، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات، وأيضا نزل بيئي يناسب الزوار.
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