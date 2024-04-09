إعلان مواعيد تشغيل تلفريك عجلون خلال عطلة العيد

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وقال مدير المنطقة عز الدين المومني لوكالة (بترا)، اليوم الثلاثاء إنه تم إعداد الخطة لاستقبال الزوار خلال عطلة العيد يوميا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4:30 عصرا، مبينا أن هنالك استعدادات وبرامج وفعاليات ترفيهية للأطفال خلال العيد ليكون تلفريك عجلون علامة مميزة في المحافظة.وأكد المومني أنه تم تجهيز منطقة لألعاب الأطفال، وخيمة تراثية يمكن استخدامها من قبل الزوار للصور التذكارية، وأماكن شعبية تناسب جميع الفئات في المجتمع بأسعار تشجيعية بالإضافة لكرنفال للأطفال يتضمن برامج وشخصيات كرتونية محببة للأطفال.وأضاف أنه تم استغلال شهر رمضان المبارك لإجراء صيانة كاملة لكل المرافق وخطوط التلفريك بجاهزية عالية وفق المواصفات العالمية وتهيئته أمام الزوار، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات مع شركات سياحية ليتم الحجز مسبقا.وأشار المومني إلى أن هناك خططا وبرامج مستقبلية سيتم الإعلان عنها قريبا تتعلق بإنشاء فنادق 4-5 نجوم، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات، وأيضا نزل بيئي يناسب الزوار.