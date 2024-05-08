عجلون بلا وحدة للقسطرة.. ومرضى القلب يرتحلون للعلاج خارج المحافظة

عامر خطاطبة

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عجلون- رغم البناء الحديث والمتسع لمستشفى الإيمان الحكومي المؤلف من 11 طابقا، وما شهده من توسعة في عياداته وأقسامه المختلفة، وتزويده بأجهزة ومعدات طبية إضافية وحديثة خلال العامين الماضيين، إلا أنه ما يزال -وفق مراجعيه- بأمس الحاجة لاستحداث وحدة لقسطرة القلب، للتسهيل على المرضى والتخفيف عليهم من عناء الذهاب إلى مستشفيات أخرى، تتوفر فيها تلك الرعاية.ويؤكد هؤلاء أن توفر المكان داخل المستشفى، وحاجة سكان المحافظة الذي يقترب عددهم من 300 ألف نسمة، ووجود أعداد من المرضى، ورصد أعداد مرتفعة من الوفيات جراء الأمراض القلبية، يتطلب الإسراع بتوفير هذه الوحدة، وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة والكوادر الطبية والتمريضية.ويقول رئيس بلدية الجنيد الدكتور الطبيب مهدي المومني، إن استحداث قسم متكامل للقسطرة في مستشفى الإيمان الحكومي، أصبح ضرورة ملحة لحاجة الكثير من أبناء المحافظة للرعاية المثلى بصحة القلب، خصوصا وأن الكثير منهم يعزفون عن مراجعة المستشفيات خارج المحافظة لإجراء الفحوصات الضرورية والعمليات التي يحتاجونها.ولفت المومني خلال زيارة الفريق الوزاري للمحافظة مؤخرا بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إلى إرتفاع عدد الوفيات بالجلطات القلبية في منطقة الجنيد، مؤكدا أن استحداث قسم القسطرة بمستشفى الإيمان سيخفض نسبة الوفيات بالجلطات القلبية في المحافظة، بما لا يقل عن 60 %.وكان الدكتور علي فريحات، وخلال ندوة متخصصة حول السياحة العلاجية، عقدت سابقا في عجلون، أكد أن أكثر ما يتناسب وطبيعة المحافظة الجميلة، هو اعتماد قسم لزراعة الشبكات في مستشفى الإيمان الحكومي، بحيث يكون على مستوى الشمال لخدمة أبناء المحافظة وزوارها.ويشرح عبد الوهاب أحد مرضى القلب، معاناته وتكبده الكلفة والمشقة حينما اضطر في وقت سابق إلى مراجعات ومواعيد عديدة، لإجراء عملية قسطرة في مستشفى خارج المحافظة، وزراعة شبكة، مطالبا باستحداث وحدة قسطرة في مستشفى الإيمان لخدمة مئات وربما آلاف المرضى الذين يحتاجون لهذه الرعاية الصحية الضرورية.ووفق المراجع الطبية، فإن قسطرة القلب هي اختبار أو علاج لبعض مشكلات القلب أو الأوعية الدموية، مثل انسداد الشرايين أو عدم انتظام ضربات القلب، بحيث يستخدم فيها أنبوب رفيع مجوف يسمى أنبوب القسطرة، ويوجه الأنبوب عبر أحد الأوعية الدموية إلى القلب.وتوفر قسطرة القلب تفاصيل مهمة عن عضلة القلب وصمامات القلب والأوعية الدموية في القلب.وتُجرى قسطرة القلب عادة في غرفة بالمستشفى مزودة بأجهزة خاصة للأشعة السينية والتصوير، ويُطلق على الغرفة غالبا اسم مختبر قسطرة القلب.ويوضح الطبيب محمد الخطاطبة أن الكثير من الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب لا يدركون حتى أنهم مصابون بها، وتُعتبر أمراض القلب هي المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم، لذا فإن التشخيص المبكر لها قد يساعد على تجنب حدوث مضاعفات مهددة للحياة.وأكد أن القسطرة القلبية تعد واحدة من أهم الوسائل التشخيصية الفعالة التي يجريها الطبيب لتقييم مشكلات القلب والأوعية الدموية الشائعة.يشار إلى أن سعة مستشفى الإيمان الحكومي الجديد تبلغ (250) سريرا، وتم تصميمه ليكون قابلا للتوسعة لغاية (350) سريرا ويتكون المستشفى من مبنى رئيس بمساحة إجمالية مقدارها (42) ألف متر مربع تقريباً وبكلفة اجمالية بلغت حوالي (40) مليون دينار.وارتفع عدد العيادات بالمبنى الجديد إلى 46 عيادة مقارنة بـ 16 عيادة في المستشفى القديم، فيما ارتفع عدد أسرة الطوارئ إلى 45 سريرا بدلا من 16 سريرا، وأسرّة الكلى من 15 سريرا إلى 23 سريرا في المستشفى الجديد، وارتفاع عدد غرف العمليات إلى 7 غرف مقارنة بغرفتين، وفصل أقسام الباطني والجراحة للنساء والرجال في المستشفى الجديد ليصل عدد الأسرة إلى 104 أسرة بعد أن كانت 34 سريرا فقط، وزيادة أسرة العناية الحثيثة أكثر من 4 أضعاف، وأسرة الأطفال من 18 سريرا إلى 23 سريرا، ومضاعفة حاضنات الخداج 4 أضعاف لتصل إلى 48 حاضنة، كما تم إنشاء قسم النسائية والتوليد بسعة 26 سريرا بعد أن كان بسعة 12 سريرا في المستشفى القديم.مصادر طبية في المحافظة، تؤكد أنه لا يتوفر لديها احصائيات دقيقة بأعداد المرضى في المحافظة والذين هم بحاجة إلى هذا النوع من الرعاية الصحية، أو الذين تعالجوا في مستشفيات تتوفر فيها هذه الخدمة، مقرة بحاجة المحافظة لهذا القسم.وأكدت المصادر، اقتصار دور المستشفى في حالات مرضى القلب على تقديم الإسعافات الضرورية في الحالات الطارئة، وذلك لعدم توفر اختصاصيين في أمراض القلب وكذلك الأعصاب، ما يستدعي تحويل الحالات التي تراجع المستشفى إلى مستشفى الأمير حمزة والملك المؤسس أو مدينة الحسين الطبية، وذلك حسب طبيعة التأمين الصحي لكل مريض.من جهته، بين مدير مستشفى الإيمان الحكومي أنه يتوفر حاليا في مستشفى الإيمان الحكومي عيادة خاصة بالقلب وتحتوي على أجهزة تصوير تلفزيوني، إيكو، وقياس قوة عضلة القلب، لافتا إلى أن وحدة القسطرة ستكون تحت الدراسة في المرحلة القادمة.وأكد أن المستشفى يجري شهريا زهاء 250 عملية في كافة التخصصات كالرنين المغناطيسي وعيادة الجهاز الهظمي والتنظير، وعيادة الصدرية والغدد الصماء، وعيادة باطني أعصاب، مبينا أن وزارة الصحة استحدثت عيادة للأمراض الصدرية داخل مستشفى الإيمان، كما زودت المستشفى بأجهزة لفحص وظائف الرئة وجهاز تنظير الرئتين وقياس وظائف الرئة.ووفق الأرقام الرسمية في المستشفى، فإن عدد المراجعين العام الماضي لعيادات الاختصاص، بلغ زهاء 104 آلاف شخص.ووصل عدد مراجعي قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى إلى 80807 مراجعين، كما بلغ عدد الإدخالات 7169 مراجعا، في حين تم إجراء 1730 عملية جراحية و1551 حالة ولادة، فيما تم إجراء أكثر من مليون فحص بالمختبر التابع للمستشفى، وإجراء 2763 صورة رنين مغناطيسي و38692 صورة أشعة عادية و5429 الترساوند و4505 صور طبقية.