الإمارات تكشف تطورات الحالة الجوية

حث المركز الوطني الإماراتي للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء على توخي الحذر ومتابعة تطور حالة الطقس في البلاد.
ونبه المركز، في منشور له عبر صفحته
على منصة "إكس"، إلى تشكل الضباب الخفيف وتوقع أماكن تشكل الضباب، بما
فيها مطار العين، متوقعا أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام، مع سقوط أمطار
على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، ورطبا ليلا وصباح الخميس على بعض
المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة
للغبار.
وشهدت الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية هطولا استثنائيا للأمطار يعد الأول بكثافته منذ 75سنة، سيساهم في زيادة المتوسط السنوي للأمطار في البلاد، وتعزيز مخزون المياه الجوفية لديها بشكل عام.
#تنبيه #ضباب #المركز_الوطني_للأرصاد#Alert #Fog_Alert #NCM pic.twitter.com/v5Rusl78zQ— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 17, 2024
في غضون ذلك، قال مطار دبي الدولي إن اضطرابات كبيرة في عمليات التشغيل حدثت بسبب سوء الأحوال الجوية وحالة الطرق، وإنه يعمل على استعادة العمليات الطبيعية في أسرع وقت ممكن.
كميات الأمطار التراكمية— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 17, 2024
للحالة الجوية على الدولة من الأحد 14 إلى صباح الأربعاء 17 أبريل 2024
Total Cumulative rainfall for the weather situation from Sunday, April 14 to Wednesday morning, April 17, 2024. pic.twitter.com/LyM6uqygs5
وتم تحويل رحلات الوصول للمطار مؤقتا مساء الثلاثاء بسبب العاصفة، كما علقت العمليات لمدة 25 دقيقة في وقت سابق من صباح الأربعاء ( روسيا اليوم)
الطقس المتوقع ودرجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن الدولة للأيام القادمة#المركز_الوطني_للأرصاد #درجات_الحرارة #الرطوبة_النسبية #دولة_الإمارات_العربية_المتحدة #طقس_الإمارات pic.twitter.com/fiHdE1HOBY— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 17, 2024