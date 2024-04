الإمارات تكشف تطورات الحالة الجوية

حث المركز الوطني الإماراتي للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء على توخي الحذر ومتابعة تطور حالة الطقس في البلاد.

ونبه المركز، في منشور له عبر صفحته على منصة "إكس"، إلى تشكل الضباب الخفيف وتوقع أماكن تشكل الضباب، بما فيها مطار العين، متوقعا أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام، مع سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، ورطبا ليلا وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.





كميات الأمطار التراكمية

للحالة الجوية على الدولة من الأحد 14 إلى صباح الأربعاء 17 أبريل 2024

Total Cumulative rainfall for the weather situation from Sunday, April 14 to Wednesday morning, April 17, 2024. pic.twitter.com/LyM6uqygs5