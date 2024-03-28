الاحتلال يعدم اكثر من 200 فلسطيني في مجمع الشفاء بغزة

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف ان جريمة جيش الاحتلال الإسرائيلي تتواصل بحق مجمع الشفاء الطبي في غزة المتواجدين داخله وفي محيطه.

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واضاف معروف في بيان ان المعلومات المتوفرة تفيد بأن جنود الاحتلال أعدموا أكثر من 200 من النازحين الى المجمع واعتقال نحو ألف آخرين، فيما يتم تهديد الطواقم الطبية والنازحين داخل مباني المجمع بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتحقيق والتعذيب أو الإعدام.



واكد انه وبحسب شهادات بعض الناجين من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، فإن دبابات الاحتلال قصفت العديد من مباني المجمع وأضرمت النار في أجزاء واسعة منه، فيما تواصل قصف وتفجير المنازل وبيوت المواطنين في المنطقة المحيطة، وقصفها فوق رؤوس ساكنيها، حيث أحكمت قوات الاحتلال إغلاق بعض العمارات السكنية التي يتواجد بها سكان.



وتستهدف قوات الاحتلال هذه العمارات بالقصف والقنص، ما أوقع شهداء وجرحى دون التمكن من وصول الإسعافات لهم.



وانتقد معروف سكوت المجتمع الدولي على جريمة الاحتلال بحق مجمع الشفاء الطبي والمدنيين المحميين بقوة القانون الإنساني، مؤكدا أن عدم اتخاذ موقف قوي وحاسم من المجتمع الدولي منذ الاقتحام الاول لمجمع الشفاء الطبي واستهداف المستشفيات بالقصف، شجع الاحتلال على المضي في جريمة استهداف المستشفيات والمقرات الطبية واقتحامها.