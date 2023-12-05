الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الدفاع المدني بغزة يحذر من توقف سيارات الإسعاف والآليات كليا

الاحتلال يستهدف سيارات إسعاف في غزة
الاحتلال يستهدف سيارات إسعاف في غزة
قال مدير إدارة الإمداد في الدفاع المدني بغزة محمد المغير: نحن بحاجة ماسة لتوفير الوقود لسيارات الإسعاف والآليات قبل أن تتوقف كليا.

وأكد المغير أنه لا مناطق آمنة في غزة، والقصف يصل إلى كل زاوية وكل مربع في القطاع.اضافة اعلان

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف الأعيان المدنية والبنى التحتية.

وطالب المغير بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول الدفاع المدني للمناطق المنكوبة.
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