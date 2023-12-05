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الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
12:43 م
الدفاع المدني بغزة يحذر من توقف سيارات الإسعاف والآليات كليا
الاحتلال يستهدف سيارات إسعاف في غزة
قال مدير إدارة الإمداد في الدفاع المدني بغزة محمد المغير: نحن بحاجة ماسة لتوفير الوقود لسيارات الإسعاف والآليات قبل أن تتوقف كليا.
وأكد المغير أنه لا مناطق آمنة في غزة، والقصف يصل إلى كل زاوية وكل مربع في القطاع.
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وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف الأعيان المدنية والبنى التحتية.
وطالب المغير بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول الدفاع المدني للمناطق المنكوبة.
غزة
الدفاع المدني
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