الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

صحة غزة: 108 شهداء وعشرات المصابين بمستشفى كمال عدوان

قصف عنيف على محيط مستشفى كمال عدوان شمالي غزة
قصف عنيف على محيط مستشفى كمال عدوان شمالي غزة
أكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش وجود 108 شهداء وعشرات المصابين في مستشفى كمال عدوان.

وقال البرش اليوم الأحد، إن الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان بالدبابات والقناصة يطلقون النار على من يتحرك.اضافة اعلان

وأعرب عن تخوفه من مجزرة داخل مستشفى كمال عدوان كما حدث في مستشفيي الشفاء والإندونيسي.

وأشار البرش إلى أن أكثر من 7 آلاف نازح داخل مستشفى كمال عدوان الآن، علما أن التيار الكهربائي انقطع عن المستشفى.

وأضاف: لم نستطع إجراء أي عملية جراحية بالمستشفى، وانقطاع التيار الكهربائي فاقم الأزمة.

ولفت المدير العام لوزارة الصحة في غزة إلى أن 4 مستشفيات فقط تعمل شمال غزة ونحو 55 سيارة إسعاف خرجت من الخدمة.

وشدد على ضرورة إدخال الوقود والمستشفيات الميدانية والمساعدات الطبية لضمان استمرار عملنا.

وبين البرش أن معبر رفح استقبل 400 مصاب فقط بينما لدينا أكثر من 40 ألف مصاب. (الجزيرة نت)
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