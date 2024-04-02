السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمصر لفترة ثالثة

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وكانت أولى محطات السيسي رئيسا لمصر في عام 2014، وامتدت فترة الولاية الأولى له حتى عام 2018.وفي انتخابات الرئاسة لعام 2018، فاز السيسي بنسبة 97.08 بالمئة من الأصوات الصحيحة، وأدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.وكان من المفترض أن تستمر تلك الولاية 4 سنوات، ولكن تخللتها تعديلات دستورية في عام 2019 على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.وأجريت الانتخابات الرئاسية الثالثة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بين أربعة مرشحين حسمت لصالح السيسي لفترة رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة، بنسبة مشاركة وصلت 66.8 بالمئة، جعلتها الأعلى في تاريخ مصر. (بترا)