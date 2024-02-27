الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تقارير عن استخدام المقاومة الفلسطينية شرائح اتصال إسرائيلية قبل هجوم 7 أكتوبر تثير جدلا

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المقاومة الفلسطينية

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين، أن التقارير بشأن تفعيل عناصر من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، شرائحَ اتصالات إسرائيلية قبل هجمات السابع أكتوبر الماضي، تثير جدلا في إسرائيل.

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وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن الجيش اضطر لإصدار تعليق بعدما أفادت القناة 14 العبرية، يوم الأحد، بأنه تم تفعيل نحو ألف شريحة اتصالات بصورة متزامنة قبل ساعات من قيام مسلحي حماس بشن هجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، وأسر 250 آخرين.


وقال الجيش الإسرائيلي والاستخبارات الداخلية، إن التقارير بشأن تفعيل ألف شريحة اتصال في قطاع غزة قبل الهجوم” خاطئة وبعيدة عن الحقيقة”، بحسب ما ذكرته الصحيفة.


وأضافت الصحيفة أنهم قالوا إنه تم تفعيل “العشرات من شرائح الاتصال، التي كان قد تم تفعيلها خلال أحداث سابقة في الماضي” في غزة، ولكن هذه الشرائح  تم استخدامها سابقا و لم يحدث أي شيء.-(د ب أ)

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