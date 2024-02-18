الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

واشنطن.. آلاف يشاركون بمسيرة تطالب بوقف الحرب في غزة

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متظاهرون أميركيون في واشنطن

شارك آلاف المتظاهرين في مسيرة بالعاصمة الأميركية واشنطن، أمام مبنى الكونغرس رغم انخفاض درجات الحرارة، مطالبين بوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة.

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ونظمت المسيرة العديد من المجموعات الداعمة للشعب الفلسطيني رغم أجواء البرد القارس، حيث انطلقت المسيرة من منطقة الحي الصيني وسط المدينة، وانتهت أمام مبنى الكونغرس مرورا بشارع بنسلفانيا.


وندد المتظاهرون بالانتهاكات الإسرائيلية في غزة، وبدعم الإدارة الأمريكية لتل أبيب.


وقال محمد قاسم العضو في حركة شباب فلسطين (أهلية)، إنه مضى أكثر من 130 يوما على مواصلة إسرائيل ارتكاب “الإبادة الجماعية” في غزة.


وطالب الولايات المتحدة بوقف تمويل إسرائيل في حربها على غزة، وبوقف إطلاق نار فوري.


بدوره، قال البروفيسور ستيف كراولي، عضو هيئة التدريس بجامعة أوبرلين: “لا يمكننا أن نبقى غير مستجيبين للإبادة الجماعية المستمرة في غزة”.


ودعا أوبرلين إدارة الرئيس جو بايدن إلى وقف تقديم الدعم العسكري لإسرائيل.
واستمرت المسيرة حتى ساعات المساء تحت حراسة قوات الشرطة.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء” وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة “جرائم إبادة” للمرة الأولى منذ تأسيسها.- (الأناضول)

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