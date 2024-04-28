الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عباس يعبر عن قلقه من ترحيل أهل الضفة إلى الأردن

محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - (أرشيفية)

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن خشيته من أن تتجه "إسرائيل" بعد غزة إلى الضفة الغربية لترحيل أهلها نحو الأردن.

 

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وطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

 

كما طالب عباس الدول الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين أسوة باعترافها بـ"إسرائيل".

 

وقال الرئيس الفلسطيني إن الاحتلال دمر ثلاثة أرباع القطاع والوضع في غزة مؤسف للغاية.

وحذر من أنه في حال اجتاح الاحتلال رفح فستحدث أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني.

 

وأكد عباس أن أميركا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع "إسرائيل" من ارتكاب هذه الجريمة.

وشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي يجمع غزة والضفة والقدس في دولة فلسطينية مستقلة.

 

 

 

 

 

 

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