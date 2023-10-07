السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جنبلاط: تحية للمقاتل العربيّ الذي حطم أسطورة التفوّق الإسرائيليّ

رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط
رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط
قال رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط في منشور له عبر منصة "إكس"،  "التحية لحركة حماس التحية للمقاتل الفلسطيني التحية للمقاتل العربي الذي حطم اسطورة التفوّق الإسرائيلي بالأمس واليوم وفي كل ساعة وفي كل ساحة وفي كل زمن".اضافة اعلان

يذكر أن محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، كان أعلن "بدء عملية (طوفان الأقصى) بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".

وأضاف في كلمة مسجلة: "خلال أول 20 دقيقة من العملية تم إطلاق 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأوضح أن هذه العملية تأتي في" ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتنكره للقوانين الدولية وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال في بيان: "في الساعة الأخيرة، تم إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، ونحث الجمهور في جنوب ووسط البلاد على البقاء بالقرب من المناطق المحمية والامتثال لأوامر القيادة الداخلية".

وأضاف: "بدأت منظمة حماس عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية وتسلل مخربين إلى داخل الاراضي الإسرائيلية".

وتابع: "منظمة حماس ستدفع ثمنًا باهظًا".

وأشار إلى أن "الجمهور مطالب بالانصياع لتعليمات الجبهة الداخلية والبقاء داخل المناطق المحصنة وسكان غلاف غزة مطالبون بالبقاء داخل المنازل". -وكالات

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