نيويورك تايمز: اختلافات طفيفة بين مقترحي حماس و"إسرائيل" لوقف إطلاق النار

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن ثمة “اختلافات طفيفة” بين المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس، والاقتراح الإسرائيلي- الأمريكي حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

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وأوضحت الصحيفة في استنادها لمصدرين لم تذكرهما، الثلاثاء، أن الاختلافات تم إجراؤها من قبل وسطاء بالتشاور مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز.



وأضافت أن النسخة الجديدة تحتوي على عبارة مهمة مثل “الهدوء المستدام” والذي يمكن أن يقبله جميع الأطراف مسبقا.



وأشار المسؤولان إلى أن رد حماس على المقترح كان “جديا” وأن الأمر متروك لإسرائيل لتقرر ما إذا كانت ستتوصل إلى اتفاق أم لا.



والاثنين، قالت حركة حماس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، أبلغ قطر ومصر موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.



فيما ادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المقترح الذي وافقت عليه حماس “بعيد كل البعد عن تلبية متطلبات” إسرائيل، وأن تل أبيب سترسل وفدا للقاهرة “لاستنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق بشروط مقبولة”.(الأناضول)