هجوم إسرائيلي ممنهج ضد الأونروا.. كاتس يجدد دعوته لفيليب لازاريني بالاستقالة

جدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، مطالبته لمفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، بالاستقالة من منصبه.

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وقال كاتس في منشور على منصة "إكس" معقبا على تقرير للوكالة إن "تحقيق الأونروا مع موظفيها المتواطئين في مذبحة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) والآلاف المرتبطين بحماس، أمر غير مقبول"، على حد تعبيره.



وأضاف: "مفوض عام الوكالة فيليب لازاريني الذي ظل صامتا (حيال المزاعم الإسرائيلية بمشاركة موظفين في الأونروا بهجوم حماس)، يجب أن يتنحى".



وأوضح كاتس أن "تواجد الأونروا في غزة في مرحلة ما بعد حماس، لا يمكن الدفاع عنه. وهذا يمثل نهاية نفوذ حماس في الأمم المتحدة".



ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي قررت عدة دول من بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"الأونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم "حماس" في 7 أكتوبر على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.



وكان كاتس طالب في الأسابيع الأخيرة أكثر من مرة لازاريني بالاستقالة من منصبه.

وجاءت تصريحات كاتس اليوم تعقيبا على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن تحقيق غير منشور أجرته وكالة الأونروا، يتهم إسرائيل بإساءة معاملة المئات من سكان غزة الذين تم أسرهم خلال الحرب.



ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".-(الأناضول)