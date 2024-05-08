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الأربعاء 08 أيار 2024
2:06 م
الاحتلال يرتكب 7 مجازر في غزة خلال 24 ساعة
جثامين شهداء في قطاع غزة
أكدت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 55 شهيدا و200 مصاب خلال 24 ساعة.
وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال ولليوم الثاني يمنع إدخال شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية للقطاع.
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وأعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34 ألفا و844 شهيدا و78 ألفا و404 مصابين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
الاحتلال
غزة
صحة غزة
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