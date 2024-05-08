الاحتلال يرتكب 7 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

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وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال ولليوم الثاني يمنع إدخال شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية للقطاع.وأعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34 ألفا و844 شهيدا و78 ألفا و404 مصابين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.