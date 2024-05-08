الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يرتكب 7 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

جثامين لشهداء في قطاع غزة
جثامين شهداء في قطاع غزة
أكدت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 55 شهيدا و200 مصاب خلال 24 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال ولليوم الثاني يمنع إدخال شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية للقطاع.اضافة اعلان

وأعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34 ألفا و844 شهيدا و78 ألفا و404 مصابين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
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