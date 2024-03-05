الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين شمال خان يونس

جنود إسرائيليون يقفون بجانب شاحنة مليئة بالمعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون يقفون بجانب شاحنة مليئة بالمعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة (رويترز)
قالت قناة الأٌقصى الفضائية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عشرات المواطنين الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس.

وأضافت القناة أن قوات الاحتلال اعتدت على المعتقلين بالضرب المبرح خلال التحقيق معهم، واقتادت عددا منهم عبر شاحنات إلى مراكز للاعتقال.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الاحتلال يرتكب 13 مجزرة بحق عائلات في غزة خلال 24 ساعة

الاحتلال يرتكب 13 مجزرة بحق عائلات في غزة خلال 24 ساعة

04 آذار 2024
4ipj-23-730x438 (1)

غزة: حصيلة ضحايا العدوان تقترب من 30 ألف شهيد

28 شباط 2024
الاحتلال يقصف مدرسة تابعة للأونروا - (أرشيفية)

استشهاد 5424 طالبا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

27 شباط 2024
سكان غزة يدخلون مرحلة المجاعة

وفاة فلسطينيين بسبب الجوع في غزة

21 شباط 2024
اقرأ أيضا
القيادي في حركة حماس باسم نعيم

قيادي في حماس يؤكد انهيار محادثات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة

منذ 16 دقيقة
المسؤولة الأممية براميلا باتن - (أرشيفية)

حماس تصدر بيانا بشأن اتهامات باتن للمقاومة الفلسطينية

منذ 35 دقيقة
الطبيب العماني أيمن السالمي رفقة أطفال غزة

حمل روحه معه ولم يخبر أحداً بمغامرته.. طبيب عماني يتطوع في غزة (فيديو)

منذ2 ساعة
394023

أكسيوس: في مفاوضات الهدنة.. حماس تعتبر عودة سكان شمال غزة أولوية

منذ3 ساعة
386361

واشنطن تطالب "إسرائيل" بجدول زمني لإنهاء الحرب على غزة

منذ3 ساعة
4-60-730x438

شعلة أمل وفرح.. فوانيس رمضان حاضرة على أرصفة غزة المدمرة

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الوجه الآخر للحرب

ماهر أبو طير |اليوم

"الإيدز".. خطر يتطلب التشاركية

محمود الخطاطبة |اليوم

الوجه الأميركي غير السياسي القادم

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

دعم الشركات

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الأهواء" تتلاعب بكرة القدم

خالد خطاطبة |اليوم

شهر الاختبار

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

القلق السياسي والوطنية الأردنية

سميح المعايطة |اليوم

اليوم التالي

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات | منذ18 ساعة
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات | منذ18 ساعة
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات |02 آذار 2024
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

أزمة البحر الأحمر

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت
 
 