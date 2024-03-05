الثلاثاء 05 آذار 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
عربي
الثلاثاء 05 آذار 2024
11:57 ص
الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين شمال خان يونس
جنود إسرائيليون يقفون بجانب شاحنة مليئة بالمعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة (رويترز)
قالت قناة الأٌقصى الفضائية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عشرات المواطنين الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس.
وأضافت القناة أن قوات الاحتلال اعتدت على المعتقلين بالضرب المبرح خلال التحقيق معهم، واقتادت عددا منهم عبر شاحنات إلى مراكز للاعتقال.
اضافة اعلان
فلسطين
الاحتلال
غزة
Copy
ذات صلة
الاحتلال يرتكب 13 مجزرة بحق عائلات في غزة خلال 24 ساعة
04 آذار 2024
غزة: حصيلة ضحايا العدوان تقترب من 30 ألف شهيد
28 شباط 2024
استشهاد 5424 طالبا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر
27 شباط 2024
وفاة فلسطينيين بسبب الجوع في غزة
21 شباط 2024
اقرأ أيضا
قيادي في حماس يؤكد انهيار محادثات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة
منذ 16 دقيقة
حماس تصدر بيانا بشأن اتهامات باتن للمقاومة الفلسطينية
منذ 35 دقيقة
حمل روحه معه ولم يخبر أحداً بمغامرته.. طبيب عماني يتطوع في غزة (فيديو)
منذ2 ساعة
أكسيوس: في مفاوضات الهدنة.. حماس تعتبر عودة سكان شمال غزة أولوية
منذ3 ساعة
واشنطن تطالب "إسرائيل" بجدول زمني لإنهاء الحرب على غزة
منذ3 ساعة
شعلة أمل وفرح.. فوانيس رمضان حاضرة على أرصفة غزة المدمرة
منذ3 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
تحديد مواعيد الجولة الأخيرة من دوري الشباب تحت 19 عاما لأندية النخبة
رياضة محلية
|
منذ 5 دقيقة
انطلاق الدورة الدولية لحكمات كرة القدم
رياضة محلية
|
منذ 9 دقيقة
بنك الاتحاد يجدّد شراكته الاستراتيجية مع قرى الأطفال SOS
شركات وأعمال
|
منذ 10 دقيقة
قيادي في حماس يؤكد انهيار محادثات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة
عربي
|
منذ 15 دقيقة
ماذا حصل في كواليس المشادة بين راموس وبيريز؟
كرة القدم
|
منذ 31 دقيقة
الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرئيلية في القدس والأقصى وبخاصة رمضان
أخبار محلية
|
منذ 32 دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
عبير عيسى توضح لـ"الغد" سبب قصة شعرها اللافتة (صور)
فنون
|
13 أيلول 2023
افكار و مواقف
الوجه الآخر للحرب
ماهر أبو طير
|
اليوم
"الإيدز".. خطر يتطلب التشاركية
محمود الخطاطبة
|
اليوم
الوجه الأميركي غير السياسي القادم
حسني عايش
|
اليوم
دعم الشركات
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
"الأهواء" تتلاعب بكرة القدم
خالد خطاطبة
|
اليوم
شهر الاختبار
معاذ وليد أبو دلو
|
اليوم
القلق السياسي والوطنية الأردنية
سميح المعايطة
|
اليوم
اليوم التالي
د.منذر الحوارات
|
اليوم
ترجمات
أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟
ترجمات
|
منذ18 ساعة
لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة
ترجمات
|
منذ18 ساعة
المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)
ترجمات
|
03 آذار 2024
المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)
ترجمات
|
02 آذار 2024
سراب الدولتين: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة (2-2)
ترجمات
|
28 شباط 2024
سراب الدولتين: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة (2-1)
ترجمات
|
27 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
أزمة البحر الأحمر
غلاء المحروقات
03 آذار 2024
راتب شهر شباط
02 آذار 2024
مجزرة دوار النابلسي
01 آذار 2024
مجزرة دوار النابلسي
29 شباط 2024
نويت
29 شباط 2024