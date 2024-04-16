الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

78 أسيرة فلسطينية يواجهن الموت يوميا في سجن "الدامون" الإسرائيلي

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78 أسيرة فلسطينية يواجهن الموت يوميا في سجن "الدامون" الإسرائيلي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن 78 أسيرة فلسطينية يواجهن الموت يوميا في سجن "الدامون" الإسرائيلي.


وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف في السابع عشر من نيسان كل عام، أن من بين المعتقلات 60 من الضفة، و3 من القدس، و9 من أراضي عام 1948، و6 من قطاع غزة، مشيرة الى أن من هؤلاء المعتقلات 50 موقوفة، و21 محكومة بالسجن الإداري، و7 صدر بحقهن أحكام لفترات متفاوتة.

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وأشارت محامية الهيئة خلال زيارتها لسجن الدامون، إلى أن المعتقلتين أمان نافع (60 عاما) وهي زوجة نائل البرغوثي، وأسماء شتات من دير البلح تعرضتا للتنكيل أثناء اعتقالهما، مبينة أن شتات تعرضت لتحقيق قاسٍ، وضرب شديد أكثر من مرة، ما زالت آثاره واضحة على وجهها حتى اليوم وأصيبت بانهيار عصبي عند إحضار زوجها (المعتقل) كأداة ضغط عليها، إذ كان مقيد الأيدي وقد بدت عليه علامات التعذيب.

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