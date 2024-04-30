انخفاض أسعار الذهب 40 قرشا محليا

انخفضت أسعار الذهب في الأردن، الثلاثاء، بواقع 40 قرشاً للغرام الواحد، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح اليوم الإثنين، عند 47 ديناراً لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 45 ديناراً لجهة الشراء.



وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 45.6 و 42 ديناراً على التوالي