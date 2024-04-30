الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انخفاض أسعار الذهب 40 قرشا محليا

محل لبيع وشراء الذهب في عمّان
محل لبيع وشراء الذهب في عمّان

انخفضت أسعار الذهب في الأردن، الثلاثاء، بواقع 40 قرشاً للغرام الواحد، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح اليوم الإثنين، عند 47 ديناراً لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 45 ديناراً لجهة الشراء.


وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 45.6 و 42 ديناراً على التوالي

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