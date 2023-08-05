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نتائج الشركات نصف السنوية أظهرت تراجعات في أرباحها بعد الضريبة بنسبة تجاوزت الـ15 %، وهي نسبة لا شك أنها تحتاج إلى قراءة اقتصادية قبل إطلاق الأحكام العشوائية على المخرجات المالية وربطها بتطورات الوضع الاقتصادي ومستجداته.بداية، تشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن بورصة عمان إلى أن 144 شركة من أصل 167 شركة مدرجة قامت بتزويد البورصة بالنتائج المالية للنصف الأول المنتهي في نهاية حزيران الماضي، علما أنه تم منح شركات التأمين مهلة حتى نهاية شهر آب الحالي لتزويد البورصة بالبيانات المالية نصف السنوية لعام 2023 لاستكمال بعض المتطلبات التي رأت الجهات الرسمية ضرورة توفرها، وقد سلمت شركة تأمين واحدة النتائج.النتائج المالية أظهرت أن مجموع الأرباح بعد الضريبة، التي تحققت لمساهمي الشركات للنصف الأول من عام 2023 للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، بلغ ما يزيد على 1.070 مليار دينار، مقارنة بـ1.27 مليار دينار لنفس الشركات التي قدمت نتائجها للنصف الأول من عام 2022، أي بانخفاض نسبته 15.7 %، بينما بلغت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات حوالي 1.517 مليار دينار للنصف الأول من عام 2023، مقارنة بـ1.715 مليار دينار في النصف الأول من عام 2022، أي بانخفاض نسبته 11.5 %.هنا يستوجب التوقف عند مؤشر تراجع الأرباح، والإشارة إلى أن السبب الرئيسي يعود لتراجع ربحية شركتي الفوسفات والبوتاس في هذه الفترة وبنسب (42 % -40 %)، مقارنة مع الأرباح القياسية غير المسبوقة التي حققتها الشركتان في العام الماضي؛ بسبب ارتفاع أسعار منتجاتها في الأسواق العالمية، حيث تضاعفت بنسب وصلت لبعض الأصناف لأكثر من 300 %.وبالتالي، تعود الشركتان إلى مستوياتها الأكثر طبيعية إذا ما قورنت نتائجهما بالأعوام التي سبقت عام 2022. ومع ذلك، ما زالت الشركات المدرجة تحقق أرباحاً عالية رغم التراجع.من الواضح أن العديد من القطاعات الفرعية حققت ارتفاعًا في نسب أرباحها، ومن أهمها: قطاع العقارات بـ 137.4 %، الخدمات المالية المتنوعة بـ 204 %، فنادق وسياحة بـ 828 %، تكنولوجيا الاتصالات بـ 17.7 %، بالمقابل، قلص قطاع الصناعات الهندسية خسائره بنسبة 155 %، وقطاع الصناعات الكهربائية بنسبة 76.7 %، إذ يجب الإشارة إلى ارتفاع عدد الشركات الرابحة، حيث بلغ عددها 98 شركة في النصف الأول من عام 2023، والتي بلغ مجموع أرباحها 1091.2 مليون دينار، مقارنة مع 93 شركة في النصف الأول من عام 2022، التي بلغ مجموع أرباحها 1292.0 مليون دينار.النتائج نصف السنوية كشفت أن الشركات العشر الأعلى هي: البنك العربي، مناجم الفوسفات الأردنية، البوتاس العربية، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، بنك المال الأردني، مصفاة البترول الأردنية/جوبترول، البنك الأردني الكويتي، البنك الإسلامي الأردني، بنك الاتحاد، بنك الأردن.بلغ مجموع أرباح هذه الشركات العشر 923 مليون دينار، حيث شكلت أرباحها مجتمعة نسبة 84.6 % من ربح الـ 98 شركة الرابحة في النصف الأول من عام 2023.في المقابل، انخفض عدد الشركات الخاسرة إلى 46 شركة في النصف الأول من عام 2023، مقارنة مع 51 شركة في عام 2022. كما انخفضت خسائرها حيث بلغت مجموعها 20.3 مليون دينار، بالمقارنة مع 21.5 مليون دينار وهو مجموع خسائر الشركات في النصف الأول من عام 2022.ما زالت الشركات الأردنية تحقق إنجازات مالية متميزة، رغم كل التحديات المحلية والدولية، وتقلبات الأسواق التصديرية، والأسعار العالمية، وهي تتقدم في اتجاه صعودي إيجابي أعلى من معدلاتها في الظروف الاعتيادية للسنوات الماضية، باستثناء التطورات غير المسبوقة التي حدثت في عام 2022، والتي من المحتمل أن لا تتكرر في المستقبل القريب والمتوسط.