أجواء باردة وماطرة في الأردن حتى الاثنين

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وجريانها في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر العواصف الرعدية وهطول البرد المرافق لها، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً مطرياً، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.ويوم غد السبت تبقى الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات خفيفة من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.وتكون الأجواء الأحد، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة قد تكون غزيرة أحياناً في شمال المملكة، كما يمتد هطول المطر إلى أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.وتكون الأجواء الاثنين، باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحيانا، مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 4، وفي مرتفعات الشراة 10 - 2، وفي مناطق البادية 14 - 5، وفي مناطق السهول 13 - 6، وفي الأغوار الشمالية 19 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 13، وفي البحر الميت 23 - 12، وفي خليج العقبة 24 - 13 درجة مئوية.