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الثلاثاء 07 أيار 2024
2:09 م
إحالة عبد الرحيم الوريكات إلى التقاعد
إحالة عبد الرحيم الوريكات إلى التقاعد
قرَّر مجلس الوزراء إحالة مدير عام هيئة تنظيم النَّقل البرِّي المهندس عبد الرَّحيم الوريكات إلى التَّقاعد.
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