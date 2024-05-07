الثلاثاء 07 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إحالة عبد الرحيم الوريكات إلى التقاعد

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إحالة عبد الرحيم الوريكات إلى التقاعد
قرَّر مجلس الوزراء إحالة مدير عام هيئة تنظيم النَّقل البرِّي المهندس عبد الرَّحيم الوريكات إلى التَّقاعد.اضافة اعلان
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