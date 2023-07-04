الثلاثاء 04 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"الخدمة المدنية": امتحان تنافسي السبت لتعديل أوضاع موظفين

ديوان الخدمة المدنية الأردني
ديوان الخدمة المدنية الأردني
  يعقد ديوان الخدمة المدنية، بالتنسيق مع الوزارات والدوائر الحكومية، الجلسة الثانية من الامتحان التنافسي الالكتروني يوم السبت المقبل لعدد من المرشحين من حملة شهادتي البكالوريوس والدبلوم في العديد من التخصصات لغايات تعديل أوضاعهم الوظيفية، سندا لاحكام المادة 88 لسنة 2020اضافة اعلان
وبين رئيس ديوان الخدمة المدينة سامح الناصر، أن التعديل سيكون وفقا للمؤهلات العلمية التي حصلوا عليها بحيث سيكون ترفيعهم من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية ومن الدرجه الثانية الى درجه الأولى .
وأضاف الناصر لـ" الغد" ان عدد الذين سيمتحنون خلال الجلسة الثانية يوم السبت المقبل 600 موظف من أصل 1200 حيث عقدت الجلسة الأولى قبل عيد الأضحى المبارك لـ 660 موظفا.
وقال إن هؤلاء الموظفين تم تزويد الديوان بأسمائهم من قبل 70 من الدوائر الحكومية والوزارات والمؤسسات من اصل 97 دائرة ومؤسسة ووزارة على ضوء تعميم صادر من الديوان بهذا الخصوص في الفترة السابقة.
وزاد أنه يتم عقد الامتحان من التخصصات النمطية على جلستين ونتائج الامتحان تكون إلكترونية وتظهر النتيجة مباشرة، حيث تم التعامل مع مكونات محتوى الامتحان وفقاً لاشغال الوظائف العامة كون هؤلاء الموظفين سيشغلون وظائف جديدة من حيث التخصص والمهام والمسؤوليات وذلك لتوحيد القاعدة العامة.
وقال الناصر إن الامتحان يشمل 133 تخصصا في الجلستين وأن الموظف الذي لم يحالفه الحظ يعطى فرصة ثانية لإعادة الامتحان، مشيراً إلى أن الديوان يدقق المؤهلات التي حصلوا عليها مع دوائرهم. 
من جهة أخرى، قال الناصر إنه من المنتظر صدور جدول التشكيلات للعام الحالي نهاية شهر تموز (يوليو) الحالي، أو مطلع آب (اغسطس) المقبل كحد أقصى، ومن ثم يباشر ديوان الخدمة المدنية تعيينات العام الحالي، مبينا أن التعيينات التي تتم حتى الآن في أجهزة الدولة المختلفة في مجملها تعيينات عام 2022 الماضي، فلم نباشر حتى الآن بتعيينات العام الحالي
وأضاف أن تعيينات هذا العام يقترب عددها من العام الماضي، حيث من المنتظر أن تبلغ (8) آلاف وظيفة، مبينا أن الديوان سيبدأ بإجراءات التعيين في كافة الأجهزة الحكومية بعد صدور جدول التشكيلات للعام 2023 الحالي.
وبين أن تعيينات العام الماضي شهدت زيادة بنسبة (2.3 %) عن تعيينات العام الذي سبقه، وذلك لغايات معالجة تعيينات العمل الاضافي، مشيرا إلى أن النسبة الأكبر في تعيينات العام الحالي ستكون لوزارتي التربية والتعليم والصحة.
ولفت الناصر إلى أنه من المنتظر أن يبدأ الديوان بملء شواغر أجهزة الحكومة المختلفة، خلال شهر آب (اغسطس) المقبل، وذلك بعد إقرار جدول التشكيلات للعام الحالي، مبينا أن عدد إحداثات الوظائف الشاغرة على جدول التشكيلات للعام الحالي من المتوقع أن تتجاوز الـ (8) آلاف وظيفة.
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