المساعفة يتابع مناقشة التشكيلات المدرسية

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تابع مدير التربية والتعليم للواء الجيزة الاستاذ احمد عمر المساعفة الأربعاء 17 نيسان مناقشة التشكيلات المدرسية، في قاعة الاحتفالات لمدرسة نسيبة المازنية، وبرفقته المدير الإيداري الدكتور عبد الرحمن فنخير الزبن ، ورئيس قسم التعليم العام الاستاذ احمد سنيان المسلم، والأستاذ حبيب الدخيل المسؤل في تنضيم البيانات والمختص الاول في قسم( H R).وأوضح المساعفة ان إنجاح اي عمل، يأتي من خلال المتابعة الميدانية المستمرة ، وأن العمل من خلال المكتب لا غنى عنه ، انه جزء من احتياجات العمل ولاكن يجب ان يتابع بالإشراف المباشر والعمل الميداني ، لتحقيق القرارات المتخذة ، ورصد الملاحضات ، واهمية تعزيز العمل بروح الفريق الواحد ، والمشاركة ، لتحقيق الهدف المراد .