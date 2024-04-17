الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المساعفة يتابع مناقشة التشكيلات المدرسية

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المساعفة يتابع مناقشة التشكيلات المدرسية
تابع مدير التربية والتعليم للواء الجيزة الاستاذ احمد عمر المساعفة الأربعاء 17 نيسان مناقشة التشكيلات المدرسية، في قاعة الاحتفالات لمدرسة نسيبة المازنية، وبرفقته المدير الإيداري الدكتور عبد الرحمن فنخير الزبن ، ورئيس قسم التعليم العام الاستاذ احمد سنيان المسلم، والأستاذ حبيب الدخيل المسؤل في تنضيم البيانات والمختص الاول في قسم( H R).اضافة اعلان
وأوضح المساعفة ان إنجاح اي عمل، يأتي من خلال المتابعة الميدانية المستمرة ، وأن العمل من خلال المكتب لا غنى عنه ، انه جزء من احتياجات العمل ولاكن يجب ان يتابع بالإشراف المباشر والعمل الميداني ، لتحقيق القرارات المتخذة ، ورصد الملاحضات ، واهمية تعزيز العمل بروح الفريق الواحد ، والمشاركة ، لتحقيق الهدف المراد .
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