تحويلات مؤقتة على طريق المطار

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تحويلات مؤقتة لغايات البدء بأعمال تركيب جسر المشاة المعدني على طريق المطار مقابل جامعة نيويورك سابقا ضمن حدود محافظة العاصمة.



وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، انه سيتم إجراء تحويلات مرورية على طريق المطار، واغلاق السير بالاتجاهين وتحويل السير الى طريق الخدمات اعتبارا من منتصف ليلة بعد غد السبت وحتى صباح اليوم نفسه.



واوضحت الوزارة انه سيتم تحويل السير القادم من الجنوب باتجاه عمان عند المخرج المؤدي إلى ممر عمان التنموي وتحويل السير إلى جسر الطنيب حيث يتم الالتفاف أعلى الجسر والرجوع عبر شارع الخدمات باتجاه عمان والخروج من شارع الخدمات عبر أول مخرج بعد موقع جسر المشاة المراد تركيبه.



وسيتم تحويل السير القادم من ممر عمان التنموي شارع 100، إلى مسرب الخدمة قبل جسر الطنيب باتجاه عمان والعودة إلى شارع المطار عبر أول مخرج لشارع الخدمات بعد موقع الجسر المراد تركيبه، و يبقى السير المتجه الى طريق مطار الملكة علياء و محافظات الجنوب كما هو.



كما سيتم تحويل السير للمسرب القادم من عمان الى الجنوب الى شارع الخدمات و الخروج من شارع الخدمات عبر المخرج المخصص بعد موقع الجسر المراد تركيبه.

ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ الأعمال كافة وإعادة الحركة المرورية على الطريق صباح يوم السبت المقبل حيث عملت الوزارة على تجهيز موقع التحويل بكافة عناصر السلامة العامة.



وتهيب وزارة الأشغال بسالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.

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