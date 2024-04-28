الأحد 28 نيسان 2024
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دوار جديد في إربد يرفع عددها في المدينة إلى 90

دوار اربد
دوار اربد


انشأت بلدية اربد الكبرى دواراً جديداً في شارع الثلاثين ليرتفع بذلك عدد الدواوير في محافظة اربد إلى ما يقارب 90 دواراً، تم انشاؤها من أجل تخفيف أزمة السير والاختناقات المرورية.

وقالت البلدية انه تم تشكيل لجنة فنية مختصة تضم عدداً من أصحاب الاختصاص وخبراء في المرور لدراسة الواقع الواقع المروري في اربد وقد قررت هذه اللجنة انشاء هذا الميدان منذ ما يقارب ستة شهور.

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ويهدف وجود الدوار إلى تحويل السير من الشوارع الفرعية المحيطة بشارع السلط والتي تربطه بشارع بغداد إلى شارعي السلط وعمر المختار وبالتالي ابعاد الاختناقات المرورية عن الأحياء السكنية.


وأظهرت الدراسات المرورية التي أجريت على المنطقة أن ما يعرف بإشارة الملكة نور باتت بحاجة ماسة لتحسين وضعها المروري.

 

وقد قامت البلدية بناء على ذلك بإنشاء إشارة على تقاطع شارعي عمر المختار مع شارع الإمام مالك حولت جزءاً كبيراً من السير لشارع الإمام مالك، وخففت توافد السيارات على اشارة الملكة نور.


وفي السياق ذاته فإن جزء شارع عمر المختار الممتد من اشارة الشرق إلى إشارة الملكة نور يفتقد لأ]ي منفذ يسهل على قاطني المناطق المجاورة الوصول لمنازلهم مما يضطرهم للذهاب إلى شارع الهاشمي أو شارع بغداد والالتفاف ثم العودة.

 

ومن أهداف هذا الدوار إيجاد بدائل مرورية للسكان والمارة وتسهيل حركة مركباتهم وتخفيف الحركة المرورية في الأحياء السكنية المجاورة.

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