الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

6 إنزالات جوية أردنية على شمال غزة

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6 إنزالات جوية أردنية على شمال غزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأحد، 6 إنزالات جوية على مناطق مختلفة شمال قطاع غزة، بمشاركة دول شقيقة وصديقة.

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واشتملت الإنزالات الجوية على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.


وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وثلاث طائرات تابعات للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.


وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، وتجسيدا لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.


يشار إلى أن عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 89 إنزالا جويا، و219 إنزالا جويا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

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