الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"تكميلية التوجيهي".. ارتياح نسبي للطلبة في امتحان الإنجليزي

طلاب "توجيهي" لحظة خروجهم من إحدى قاعات الامتحانات-(أرشيفية)
طلاب "توجيهي" لحظة خروجهم من إحدى قاعات الامتحانات-(أرشيفية)
عمان- أبدى طلبة في الدورة التكميلية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، في اللغة الانجليزية الأحد، ارتياحا نسبيا لأسئلة الامتحان، مشيرين الى أن مستواه يتوافق مع مستوى امتحانات سابقة.اضافة اعلان
وكان 32425 منهم يدرسون الفروع الأكاديمية والمهنية، تقدموا لتأدية امتحان اللغة الانجليزية. 
وقال طلبة، في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، إن الأسئلة حاولت مراعاة القدرات والمستويات الفردية، بينما منحتهم المدة الزمنية المخصصة للامتحان الاجابة على الاسئلة بارتياح، بخاصة وان طبيعة الأسئلة لم تكن صعبة. 
وبين الطالب حازم عواد (أدبي)، أن الاسئلة كانت متوسطة، والطالب المتمكن، يمكنه الاجابة عليها على نحو مريح، وأن المدة الزمنية مناسبة لطبيعة ومستوى الأسئلة.
وشاركه الرأي أسامة قاسم (أدبي)، أن الأسئلة مريحة بشكل عام ومن المنهاج والكتاب المدرسي، مؤكدا أن الامتحان مشابه في نمطه لأسئلة الدورة الامتحانية الماضية. 
وبينت الطالبة زين فتحي (علمي)، أن الأسئلة جاءت بمتناول يد الطلبة ومن المنهاج والكتاب المدرسي، مؤكدة أن المدة الزمنية المقررة لجلسة الامتحان، كانت مناسبة لطبيعة ومستوى الأسئلة. 
وأوضحت زميلتها في الفرع نفسه، الطالبة مروة خليل، أن الأسئلة تدرجت بين متوسطة مائلة للسهولة، مشيرة إلى أن الامتحان يعد مباشرا ومناسبا لقدرات الطلبة. واتفق معهم في الرأي فؤاد عزمي (علمي)، الذي قال إن الامتحان كان متوسطا ولا يمكن وصفه بالصعب ولكنه بالمجمل العام مباشر، ولم يحمل أفكارا أو أنماطا جديدة، وأن الباحثين عن النجاح، أو رفع معدلاتهم، يمكنهم تحقيق ذلك. ولم يختلف رأي طلبة الفروع المهنية ممن أشاروا إلى أن أسئلة اللغة الإنجليزية كانت من المنهاج المقرر، وأن المدة الزمنية مناسبة لطبيعة الأسئلة. 
وفي هذا السياق، قال الطالب محمد مجدي (صناعي)، إن الأسئلة، كانت من ضمن المنهاج المقرر، وانها مشابهة في نمطها لأسئلة الدورة الماضية. 
من جانبها، وصفت روان نصر (فندقي وسياحي)، الأسئلة بأنها سهلة وتراعي الفروقات الفردية، وأن المتمكن من دراسته، يستطيع الإجابة عنها، مشيرة إلى أنها أنهت ورقتها قبل نحو عشر دقائق من انتهاء الوقت المخصص للامتحان، 
وهذا ما أكده أستاذ اللغة الإنجليزية سمير الجمال، من أن أسئلة الامتحان تدرجت من سهولة إلى المتوسطة، لافتا إلى أن الامتحان مباشر وواضح، مؤكدا أن أسئلة هذا الامتحان مشابهة في نمطها لأسئلة الدورة الامتحانية الماضية.
وبين الجمال، أن الامتحان لا يحمل أفكارا غريبة أو أنماطا جديدة، موضحا أن الطلبة بإمكانهم تحقيق علامات مرتفعة بهذا الامتحان، وشاركه الرأي الأستاذ عزمي عاشور الذي قال إن الامتحان يعد عاديا ومراعيا للفروق الفردية بين الطلبة.
وقال عاشور إن أسئلة الامتحان كانت مناسبة وخالية من التعقيدات او الغموض حيث ان الوزارة موفقة باختيار الأسئلة، مضيفا أن الطلبة بإمكانهم تحقيق علامات مرتفعة بهذا الامتحان.
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سيف الجنيدي

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