رئيس الوزراء يلتقي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن

التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن رون فان رودن والوفد المرافق الذي يزور الأردن حاليا.

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وأكد رئيس الوزراء تقديره للشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن مع صندوق النقد الدولي والتعاون المبني على الثقة والشفافية بين الجانبين والذي أثمر عن التوصل الى اتفاق على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي، مدعوماً من الصندوق بما يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلَّبات التمويليَّة وتعزيز النموّ بقيمة 1.2 مليار دولار مدته 4 سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممتد".

كما أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة ووزير المالية الدكتور محمد العسعس ومحافظ البنك المركزي عادل شركس وأمين عام وزارة المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي، التزام الدولة الأردنية بالإصلاحات الهيكلية التي شكلت قصص نجاح أردنية على المستوى الدولي وأسهمت في تعزيز ثقة مؤسسات التصنيف الدولية للاقتصاد الأردني.



ولفت الخصاونة الى ان رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة تركز على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل للأردنيين وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدا سعي الحكومة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.



وأشار الى ان السياسات النقدية الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي والسياسات المالية المنضبطة التي تتخذها وزارة المالية أسهمت في تجنيب الأردن الكثير من الصدمات الاقتصادية التي تمر بها العديد من الدول نتيجة الأوضاع الإقليمية غير المستقرة.



بدوره، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن أن البرنامج الجديد للإصلاحات الهيكيلة للأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي والالتزام القوي بتنفيذه يؤكد منعة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الإقليمية.



وأشاد بالاستقرار المالي والنقدي، مشيرا إلى ان حنكة هذه السياسات قد حمت الطبقة الوسطى الأردنية من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، ولولا ذلك لكانت تداعياتها مختلفة.

كما أشار إلى ان تعزيز الإيرادات بشكل هيكلي مبني على أسس توسيع القاعدة الضريبية ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي عزز من عدالة العبء الضريبي في الأردن.



كما أكد على ان من اهم أسباب نجاح برنامج صندوق النقد الدولي في الأردن هو ملكية الحكومة الاردنية لهذا البرنامج الاصلاحي.



واشاد بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاردنية لتقليل اثار وتداعيات حرب غزة والتطورات في البحر الاحمر على الاقتصاد الاردني والقطاعات الاقتصادية .



واكد رون فان رودن ان قصص النجاح التي حققها الاردن على مستوى الاقتصاد الكلي هي محط اعجاب العديد من الدول والجهات والمؤسسات الدولية ومبديا استعداد صندوق النقد الدولي لمواصلة دعم الاردن وتقديم الخبرات والاستشارات التي يحتاجها.(بترا)