الثلاثاء 20 شباط 2024
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معرض الغذاء الاردني الدولي يفتتح في الخامس من الشهر المقبل

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معرض الغذاء الأردني الدولي "جوردن فود"
تفتتح في الخامس من الشهر المقبل فعاليات معرض الغذاء الأردني الدولي "جوردن فود"، الذي سيقام بمعرض عمان الدولي للسيارات طريق المطار.
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ويقام معرض "جوردن فود" الذي يعتبر اكبر معرض للغذاء بالمملكة، في دورته السابعة على مساحة 6 ألاف متر وتنظمه شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض (إبكو) بمشاركة  شركة محلية وعربية ودولية.

 واكد مدير عام شركة (ابكو) رائد ابو سعدة، أن معرض "جوردن فود" الذي يستمر 5 ايام  يعد حدثا مهما في المملكة ويضم تحت سقفه الصناعات الوطنية، والمستوردات الغذائية، وقطاع التعبئة والتغليف تحت سقف واحد ما يشكل فرص حقيقية أمام رجال الأعمال للقاء أصحاب المصانع والتجار والإطلاع على منتجاتهم واقامة شراكات وعقد صفقات تجارية بينهم سواء كان ذلك لجهة التصدير او الاستيراد.

وقال ابو سعدة في تصريح صحفي ان المعرض في دورته الحالية يركز على المشاركة  الكبيرة من الصناعات الوطنية ما يشكل فرصة لإطلاع المواطنين على المستوى المتقدم الذي وصلته صناعة الغذاء الأردنية بالإضافة الى المواصفات الفنية العالية التي تتمتع بها مستوردات الأردن من المواد والسلع الغذائية.

وأكد ان اقامة المعرض يأتي في ظل الاهتمام الملكي في تعزيز الأمن الغذائي  وأهمية أن يكون الأردن مركزآ إقليميا للغذاء بالمنطقة من خلال  اقامة شراكات واستقطاب استثمارات وتوسيع الأعمال وزيادة كميات الإنتاج.

وأوضح أن المعرض سيفتح أبوابه مجانا من الساعة 2:00 ظهرا وحتى 9:00 ليلا، ويتضمن فعاليات مختلفة منها عرض فنون طهي الطعام على يد  13 طهاة من أبرز وأهم الطهاة بالمملكة والوطن العربي وبشكل مباشر أمام الحضور وزائري المعرض وطوال ايام اقامة المعرض بالإضافة إلى تذوق للطعام،  وتوفير مواقف للسيارات.

وأشار إلى أن المعرض يتيح الفرصة للمستهلك والمواطن للاطلاع على البدائل المتوفرة في السوق المحلية من مختلف أصناف المواد الغذائية، وبخاصة الأساسية، والتواصل  المباشر مع المنتجين والمستوردين.

واكد ابو سعدة أهمية إقامة المعارض المتخصصة بالمملكة  لتحريك وتنشيط عجلة الإقتصاد الوطني والترويج لبيئة الأعمال والإستثمار بالأردن ، إلى جانب تعزيز دور المملكة كمقصد مميز للسياحة بالمنطقة.
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