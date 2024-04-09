الثلاثاء 09 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نقابة الفنانين الأردنيين تهنئ بمناسبة عيد الفطر السعيد

نقابة الفنانين الأردنيين - (أرشيفية)
نقابة الفنانين الأردنيين - (أرشيفية)

يرفع نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي ومجلس النقابة والهيئة العامة، إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثّاني ابن الحُسين المُعظّم ووليّ عهده الأمين، أسمى آيات التّهنئة والتّبريك، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

ووجه العبادي التّهنئة إلى الزملاء الفنانين، متمنّيًا أن يعيد الله شهرَ رمضان المبارك وعيد الفطر على الأمّة الإسلاميّة والإنسانية جمعاء بالخير واليُمن والبركات، وأن يفرّج عن الشعب الفلسطيني ويرفع الكرب والبلاء عن أهالي قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم، وأن تتحقق أمنيات الشعب الفلسطيني وأحلامه بإقامة دولته العادلة والمستقلة، على أرضه ومقدساته وفقًا للشرعية الدولية.

ودعا العبادي إلى ضرورة تسليط المشهدين الفني والثقافي الضوء على الأبعاد والكوارث الإنسانية الدائرة في قطاع غزة، وما خلفته الحرب من دمار، ومعاناة الغزيين التي تفوق الوصف.

وقال العبادي إنه يقع على عاتق الفنان الأردني في جميع أعماله الفنية أو الدرامية أو الموسيقية إبراز  دور الأردن والجهود الملكية التي انبرى لها جلالة الملك عبدالله الثّاني ابن الحُسين المُعظّم ووليّ عهده الأمين سمو الأمير الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله ودورهم الدبلوماسي في حشد الرأي العالمي لوقف إطلاق النار، والجهود الإغاثية والإنسانية، في دعم الأشقاء في القطاع المنكوب، وكسر الحصار بالإنزالات والمساعدات الغذائية الجوية.

ولفت العبادي إلى أهمية أن يدعم الفن الأردني السردية الفلسطينية وتثبيت روايتها في مواجهة التضليل والتشويه الإعلامي الممنهج الذي يمارسه إعلام الاحتلال الغاصب.

اضافة اعلان

 



share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
Ft32--oWwAIiIyg

الفلكية الأردنية: رؤية هلال شوّال "ممكنة" في 9 نيسان

27 آذار 2024
اقرأ أيضا
عمان

استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وأمطار في أغلب المناطق

منذ8 ساعة
OfficialHM

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عُمان

08 نيسان 2024
850cc710-8bde-487d-b4cf-9d58c6e4fcb8

الصفدي ونظيره البوسني يجريان مباحثات هاتفية

08 نيسان 2024
الصحة تؤكد ضرورة أخذ المطاعيم المقررة حسب البرنامج الوطني

أسماء المراكز الصحية "المناوبة" في العيد ما عدا الجمعة

08 نيسان 2024
إنزال جوي غزة

الأردن ينفذ 7 إنزالات جوية بمشاركة دولية على شمال قطاع غزة

08 نيسان 2024
مجلس الأمة

إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

08 نيسان 2024
افكار و مواقف
ترجمات
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - السوبر ماركت

السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة
 
 