أشهر فضائح لاعبي كرة القدم .. بينهم لاعب عربي

حياة اللاعب الدولي الفرنسي بنجامين مندي انقلبت رأسا على عقب، وتحول من لاعب في واحد من أكبر أندية كرة القدم في العالم، إلى متهم بالاغتصاب في 7 حالات مختلفة، وهي قضايا أنهت فعليا مشواره الرياضي والاجتماعي على حد سواء.



ووجهت إلى مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، الفرنسي بنجامين مندي، تهمة اغتصاب جديدة خلال مثوله أمام محكمة بريطانية الأربعاء، لترتفع حالات اتهامه بقضايا اغتصاب إلى 7 تجاه 4 نساء.

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وقبل مندي، أنهت الفضائح الجنسية مسيرة لاعبين كثيرين في عالم كرة القدم، وأسقطتهم في هاوية جعلتهم "منبوذين" في المجتمع ككل، بعد أن كانوا نجوما يتابعهم الآلاف بشغف وإعجاب، وهم مارسون لعبتهم المفضلة.



هنا أبرز اللاعبين الذين انتهت حياتهم في الملاعب، وخارجها، بسبب فضائح جنسية مختلفة، راوحت ما بين علاقة مع فتاة قاصر، وتهمة اغتصاب، ومواد إباحية للأطفال.

بنجامين مندي



المدافع الفرنسي كان يعرف بروحه المرحة، ومنشوراته المضحكة مع زملائه في مانشستر سيتي، لكن تلك الصورة البشوشة التي جعلته محبوب جماهير مانشستر سيتي، تحولت إلى صوة قاتمة "لوحش" مغتصب.



واتهمت الشرطة البريطانية مندي بارتكاب ثلاث جرائم اغتصاب في أكتوبر 2020، وجريمة اغتصاب رابعة في أغسطس 2021، في منزله في برستبري بتشيشير، قبل إضافة تهمتين اضافيتين في 17 نوفمبر الماضي أيضا وواحدة الأربعاء.



وأوقف مندي وأودع الحبس الاحتياطي في أواخر أغسطس الفائت. وأعلن ناديه مانشستر سيتي الذي يدافع عن ألوانه منذ 2017، إيقافه قبل دقائق قليلة من إعلان الشرطة إحالته إلى العدالة.

غيلفي سيغوردسون



صانع الألعاب الآيسلندي سيغوردسون، كان من نجوم نادي إيفرتون الإنجليزي، حتى مطلع الموسم الجاري، عندما ظهرت قصة غريبة تتعلق "بانحرافه الجنسي".وفتحت شرطة مانشستر تحقيقا بشأن تورط سيغوردسون، بجرائم جنسية متعلقة بالأطفال، مما دفع ناديه لإيقافه عن اللعب حتى انتهاء التحقيق، بينما اختفى اللاعب عن الأنظار تماما.

مارلون كينغ



تم سجن مهاجم برمنغهام الإنجليزي السابق، مارلون كينغ، عام 2009، لمدة 18 شهرا بعد إدانته بالتحرش بامرأة وكسر أنفها.



وزاد الغضب الإعلامي على كينغ، عند كشف تفاصيل الواقعة، التي وقعت خلال حفل بمناسبة "حمل زوجته" في حانة مع أصدقاء.

شاد إيفانز



تم اتهام مهاجم شيفيلد يونايتد السابق، شاد إيفانز، باغتصاب فتاة في حالة سكر، تبلغ من العمر 19 عاما. وبعد الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، تم الإفراج عن إيفانز في عام 2014 وعاد لممارسة كرة القدم في الدرجات الدنيا.



وفي وقت لاحق، أقرت المحكمة بعدم إدانته بتهمة الاغتصاب، ليتبين أن حياته "تحطمت" بسبب ادعاء كاذب.

آدم جونسون



ربما تعتبر قضية جونسون القضية الأكثر شهرة في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الآن لا يزال مسجونا بعد 3 أعوام من الحكم.



وأدين جونسون بارتكاب جرائم جنسية مع قاصرين، بعد ممارسته الجنس مع مشجعة له تبلغ من العمر 15 عاما فقط، في 2016، ولا زالت فضيحته تعتبر من بين الأسوأ في تاريخ الفضائح الجنسية في كرة القدم.





بنزيما وريبيري



في عام 2014، برأت محكمة في باريس فرانك ريبيري وكريم بنزيمة، وهما من أكبر نجوم كرة القدم في فرنسا، من تهمة ممارسة الجنس مع عاهرة دون السن القانونية.



ومع ذلك، نفى كل من ريبيري وبنزيمة التهمة، لكن ريبيري اعترف بممارسة الجنس مع زاهية دهار البالغة من العمر 18 عاما، لكنه ادعى أنه لم يدفع مبلغا من المال ولم يعلم أنها قاصر، بينما نفى بنزيمة كل الادعاءات.



القصة لم تنهي مسيرة اللاعبين، لكنها أثرت كثيرا على سمعتيهما، وساهمت في إبعاد بنزيمة عن المنتخب لاحقا، بعد تورطه بقصة أخرى.

كريستوف ميتزيلدر

المدافع الألماني ميتزيلدر له مكانة خاصة مع المنتخب الألماني، كما أنه مثل ريال مدريد الإسباني، ولكنه شوه سمعته بعد ثبوت تهمة مشاركته صورا إباحية لأطفال.

مسيرة ميتزيلدر في عالم الإعلام الرياضي انتهت كذلك، وأصبح سيء السمعة في ألمانيا، بعد ان كان بطلا قوميا.

عمرو وردة



من أبرز النجوم العرب الذين شوهوا صورتهم بفضيحة أخلاقية، النجم الدولي المصري عمرو وردة، الذي انتشرت قصته كثيرا قبل أعوام.



وكشف تقرير صحفي يوناني أن وردة لاعب فريق باوك اليوناني، تحرش بصحفية تدعى ديمي ستاماتيليا تعمل مراسلة في تغطية أخبار نادي أولمبياكوس اليوناني.



وتضاف هذه الواقعة إلى العديد من الوقائع المشابهة التي ارتبطت بوردة، وتسببت في إثارة العديد من الأزمات مع الأندية التي لعب لها، وكذلك مع منتخب مصر حين تم تسريب محادثة مع إحدى الفتيات أثناء تواجده مع منتخب "الفراعنة" في مباريات كأس الأمم الأفريقية عام 2019.