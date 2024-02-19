الإثنين 19 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لماذا يمزق اللاعبون جواربهم؟

تمزيق
تمزيق جوارب اللاعبين

تتزايد أعداد اللاعبين الذين يثقبون أو يمزقون جواربهم بشكل متعمد خلال المباريات حتى أصبحت ظاهرة في كرة القدم، نكشف أسبابها وموقف قانون اللعبة منها.

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ولفتت الظاهرة الأنظار بعدما طبقها بعض نجوم كرة القدم، ومنهم على سبيل المثال، وليس الحصر الإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي نيمار.


بل إن بيلينغهام بالغ في تمزيق الجوارب سواء مع فريقه ريال مدري الإسباني أو منتخب بلاده، بما في ذلك خلال كأس العالم 2022 في قطر، وسار على نهجه زميله بالمنتخب بوكايو ساكا.


يختلف عدد الثقوب المقطوعة في الجوارب من لاعب لآخر. في حين أن البعض يختار ثقبا واحدا أو اثنين، فقد لعب آخرون (مثل لاعب مانشستر سيتي كايل ووكر) بفتحات متعددة مقطوعة في الجزء الخلفي من جواربهم.


من أوائل لاعبي كرة القدم الذين تم رصدهم وهم يلعبون بجوارب ممزقة، كان الظهير الأيمن السابق لمنتخب إنجلترا داني روز خلال كأس العالم 2018 في روسيا.

 

لماذا يمزق اللاعبون جواربهم؟

يبرر اللاعبون عمل ثقوب في جواربهم لتقليل الضغط على عضلات الساق، والتي غالبا ما تكون مقيدة بسبب ضيق الجورب، مما قد يؤدي إلى مشكلة في تدفق الدم والدورة الدموية بشكل فعال مما يؤثر في أدائهم، فيما يرى البعض أن فوائده قد تكون نفسية فقط.


واتخذ جاك غريليش نجم مانشستر سيتي طريقة أخرى بدلا من تمزيق جواربه، حيث اكتفى بتنزيل الجورب أسفل عضلة "السمانة" المنتفخة لديه، وهو ما يوضح سبب إقدامه على ذلك الفعل.

 

ماذا يقول قانون كرة القدم؟

لا يوجد في قانون كرة القدم أي نص يحظر ثقب الجوارب (حتى الآن)، لكن يمكن للحكم أن يأمر اللاعب بتغيير جوربه إذا رأى أنه لا يتناسب مع قواعد اللباس الرياضي، مثلما حدث مع لاعب فالنسيا السابق إيزيكيل غاراي عندما أمره حكم بالدوري الإسباني تغيير جواربه الممزقة بشكل غير لائق.

 

وتنص المادة الرابعة من قانون كرة القدم (معدات اللاعبين) أنه يجب على اللاعبين ارتداء الجوارب، لكنه لم يتطرق إذا كانت تحتوي على ثقوب أم لا، فالمهم أن يغطي الجورب واقي الساقين وأن يكون مرفوعا وليس مسدلا كما كان يفعل اللاعبون في السابق.


لكن القانون قد يعدل في أي وقت خاصة في ظل عدم رضا البعض، ومنهم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي لم يخف رفضه للظاهرة عبر إنستغرام بنشر 5 صور بالأبيض والأسود للاعبين مجهولين يرتدون جوارب ممزقة، وعلق في فبراير/شباط من العام الماضي (متهكما) "جوارب جميلة للعبة الجميلة.. تمت الموافقة عليها من قبل اتحادات كرة القدم". 

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