إنتر ميامي يخرج بأنباء سارة لعشاق ليونيل ميسي!

خرج نادي إنتر ميامي الأمريكي بأنباء سعيدة لجماهيره وعشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك قبل مواجهة كولورادو رابيدز ببطولة الدوري.

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ميسي غاب عن آخر 5 مباريات لعبها إنتر على جميع المستويات، وذلك لمعاناته من مشاكل عضلية في الركبة، مما أجبر المدرب تاتا مارتينو على عدم إشراكه والانتظار حتى تكتمل جاهزيته بشكل كامل.



الحساب الرسمي للنادي الأمريكي على منصة "إكس" خرج بالخبر الذي انتظره الجميع، بإعلان تواجد ميسي ضمن قائمة الفريق، بجوار كل من جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز.

ونشر إنتر صورة لميسي مع قائمة المباراة وعلق عليها قائلًا:"لقد عاد".



يذكر أن ميسي لعب 5 مباريات مع إنتر ميامي هذا الموسم بكل البطولات، ونجح في تسجيل 5 أهداف وقام بصناعة هدفين.