إيكر كاسياس: هذه هي الرياضة التي تمنيت ممارستها

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حفلات متنوعة، مشي في الجبال في مدينته نافالاكروز، فن الطهو مع الأصدقاء والعائلة، وبطبيعة الحال التزاماته في "مسابقة دوري الملوك" التي تديرها شركة صديقه جيرارد بيكيه.ويفاجئ حارس مرمى ريال مدريد السابق دائما متابعيه على انستغرام بنشر هواياته الحالية، وجيديه رياضة الكارتنغ، حيث نشر كاسياس صورة وأرفقها بعبارة "أردت دائما أن أصبح سائقاً لكنني شعرت بالأسى عندما كنت أسير بسرعة".وسرعان ما انتشر المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي مع العديد من التعليقات من متابعيه، ومن بينهم البطل العالمي الشهير فرناندو ألونسو "أنت تشارك القطب مع (كارلوس) ساينز".