الاتحاد الإنجليزي يوجّه 50 اتهاما لتونالي بقضايا مراهنات

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الخميس، 50 تهمة بحق لاعب وسط نيوكاسل، الإيطالي ساندرو تونالي، تتعلق بالمراهنة على مباريات، حسب ما أعلن اتحاد اللعبة.

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وحصلت هذه الانتهاكات المزعومة لقواعد الاتحاد الإنجليزي في الفترة بين 12 آب 2023 و12 تشرين الأول 2023.



ويحق لابن الـ 23 عامًا الردّ على الاتهامات الموجهة ضده حتى 5 نيسان المقبل.

وكان الاتحاد الدولي "فيفا" صدّق على قرار السلطات الإيطالية بإيقاف اللاعب لمدة 10 أشهر بسبب مراهنات رياضية غير مشروعة في تشرين الأول من العام الماضي.



وستحرم تلك العقوبة تونالي (25 مباراة دولية) من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024، وسيعود إلى الملاعب مطلع موسم 2024-2025.



وسبق أن كشف وكيل أعمال تونالي، الذي انضم إلى نيوكاسل قادما من ميلان الإيطالي في تموز الماضي مقابل 67 مليون دولار أميركي، أنّ اللاعب يعاني من ادمان على المراهنات.



وأوقف تونالي (15 مباراة دولية) بسبب مراهنات رياضية غير مشروعة بعد تحقيقات أجرتها السلطات القضائية الإيطالية والاتحاد الإيطالي للعبة، مع الظروف المشددة المتمثلة في المراهنة على مباريات فريقي بريشيا (2017-2020) وميلان (2020-2023) عندما كان يدافع عن ألوانهما. وستكون العقوبة مصحوبة بالتزامات علاجية لوضع حد لإدمانه على المراهنات وتغريمه أيضا مبلغ 20 ألف يورو.



وعلّق نيوكاسل على إعلان الاتحاد الإنجليزي في بيان، "يعترف نيوكاسل يونايتد بتهمة سوء السلوك الموجهة ضد ساندرو تونالي فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لقواعد المراهنة في الاتحاد الإنجليزي".



وتابع "يواصل ساندرو الالتزام الكامل بالتحقيقات المتصلة ويحتفظ بدعم النادي الكامل".



وأردف "بسبب هذا المسار المستمر، لا يستطيع ساندرو ونيوكاسل يونايتد إصدار أي تعليق إضافي في الوقت الحالي".



(أ ف ب)