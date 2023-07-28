الجمعة 28 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الاهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي

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رياض محرز
أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الجمعة، انتقال جناحه الجزائري رياض محرز إلى أهلي جدة السعودي.

وقال مان سيتي عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "ساحر العرب رياض محرز ينضم للنادي الأهلي السعودي بعد خمس سنوات مذهلة مع مانشستر سيتي".اضافة اعلان

كما أعلن نادي أهلي جدة العائد حديثًا الى الدوري السعودي تعاقده مع محرز المتوج الموسم المنصرم مع سيتي بطلا للدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا.

نشر النادي السعودي عبر حسابه على تويتر فيديو يظهر فيه الجزائري يرتدي قميص الفريق مرفقًا بعبارة "انتهى الانتظار، رياض حقيقة" بعد خمسة مواسم في سيتي.


 قضى محرز (32 عاما) 5 مواسم مع مانشستر سيتي منذ انضمامه للفريق في 2018 قادما من ليستر سيتي.

وشارك النجم الجزائري في 47 مباراة مع مانشستر سيتي بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 13.

 ووجه رياض محرز رسالة إلى مشجعي نادي مانشستر سيتي ولزملائه في النادي عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، قال فيها إنه "يصادف اليوم نهاية فصل لا يُنسى في حياتي، رحلة مدتها 5 سنوات مليئة بذكريات لا حصر لها.. قبل مغادرتي، أردت أن أشكر مجلس الإدارة والمدير والموظفين لإعطائي الفرصة لإثبات نفسي على أعلى مستوى".

وأضاف "لزملائي في الفريق، في الماضي والحاضر. لقد كان من دواعي سروري مشاركتكم الملعب وغرفة الملابس".

 
 وقال أيضا "معا، حطمنا عددا لا يحصى من الأرقام القياسية، وحققنا ما بدا مستحيلا ولم نتوقف أبدا عن الإيمان بأنفسنا خلال الأوقات الصعبة التي واجهناها. سيبقى موسمنا الأخير في الذاكرة إلى الأبد في نادينا وخارجه، وأنا فخور بأن أكون جزءا منه".

ووجه الشكر لمشجعي النادي وعبر عن امتنانه لدعمهم له وقال "اليوم سأرحل ولكني لن أنساكم أبدًا".
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