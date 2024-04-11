الخميس 11 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

داني ألفيس يعيد 150 ألف يورو لوالد نيمار

داني ألفيس
داني ألفيس

أعاد اللاعب البرازيلي السابق داني ألفيس المحكوم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف العام في شباط/فبراير الماضي بتهمة الاغتصاب، مبلغ 150 ألف يورو الذي أقرضه إياه والد زميله السابق نيمار لدفع تكاليف دفاعه، وفقاً لما أعلنته محاميته، الأربعاء.

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بعد إدانته بقضية اغتصاب.. داني ألفيس منبوذ في البرازيل

 

 وقالت إينيس غوارديولا في رسالةٍ لوكالة الأنباء الفرنسية "أعاد داني ألفيس مبلغ الـ150 ألف يورو إلى (والد) نيمار قبل أسبوع"، من دون أن تكشف أسباب إعادة المبلغ.


وكان والد نيمار لاعب الهلال السعودي الحالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني سابقاً أعلن في كانون الثاني/يناير الماضي أنه ساعد ألفيس مالياً (لم يكن مداناً حينها)، وهي خطوة أدينت بشكلٍ كبيرٍ في البرازيل.


ونفى والد زميل ألفيس سابقاً في الناديين الفرنسي والإسباني كما المنتخب في آذار/مارس الماضي، بعد شهرٍ من إدانة ألفيس، أن يكون هو أو ابنه أو عائلته سيدفعون الكفالة التي وافقت محكمة في برشلونة عليها والبالغة مليون يورو، للإفراج الموقت عنه أثناء النظر في استئنافه.


وحُكم على ألفيس (40 عاماً) أحد أكثر اللاعبين تتويجاً في العالم، بتهمة اغتصاب شابة في ملهى ليلي في برشلونة في الساعات الأولى من 31 كانون الأول/ديسمبر 2022.


وأُطلق سراحه في 25 آذار/مارس الماضي من سجن "بريانس 2" حيث احتجز، بعد 5 أيام من موافقة المحكمة على الإفراج الموقت عنه، وذلك بعد جمع مبلغ الكفالة.


ورفضت محكمة إسبانية الأربعاء الاستئنافات المقدّمة من فريق الادعاء ضد قرار الإفراج عن اللاعب.

 

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