غوارديولا غير نادم على الإقصاء.. وتوخيل يؤكد تفوق البايرن بـ"لعبة الشطرنج"

دوري أبطال أوروبا

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مدن - كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن سر عدم وقوفه بجانب طاقمه الفني ولاعبيه الاحتياطيين خلال ركلات الجزاء الترجيحية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.وكانت موقعة إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، احتكمت إلى ركلات الجزاء الترجيحية بعد تعادلهما الإيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ليخرج ريال مدريد فائزا من "ستاد الاتحاد" بنتيجة 4-3، علما بأن مواجهة الذهاب التي أقيمت على ستاد "سانتياغو برنابيو" انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.واعترف أنشيلوتي في تصريحات صحفية: "أفضل الانعزال بنفسي في مثل هذه المواقف".وبسؤاله عما كان يفكر فيه خلال ركلات الجزاء الترجيحية، أجاب المدرب الإيطالي: "بصراحة؟ لا أدري، ولا أتذكر. كنت آمل أن نسجل، وألا يسجلوا علينا".وكشف نجم خط الوسط السابق عن الحوار الذي جمعه بالإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بعد صافرة نهاية المواجهة، لافتا: "لقد هنأته، وتمنيت له الحظ الموفق لما تبقى من الموسم الحالي، لقد تقدموا في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، وهذه المرة، كان دورنا".وأضاف: "إنها نتيجة رائعة تحققت لنا بفضل التضحيات العظيمة، لقد دافعنا بشكل جيد، وكان هذا السبيل الوحيد للخروج منتصرين من هنا".من جانبه، أشار الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى ارتياح ضميره على الرغم من توديع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي.وأكد غوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: "لقد فعلنا كل شيء، ليس لدي أي شعور بالندم على ما قمنا به، فعلنا كل شيء دفاعيا وهجوميا ولعبنا بشكل استثنائي في الجوانب كافة، ولكن لسوء الحظ، لم نستطع الفوز، وهكذا هو الحال".وعن أداء الريال، قال غوارديولا: "لقد سجلوا هدفا جيدا، ثم حظوا بتحولين أو ثلاثة إلى الهجوم، ولكن ذلك طبيعي في هذا المستوى الكروي، وبالنظر إلى الجودة التي يتحلون بها".واستطرد: "لقد دافعوا بعمق وبتلاحم مذهل، لقد دافعوا بعمق أكثر من المواسم الماضية، وبينما نحن خلقنا الفرص للتسجيل، فإن كرة القدم تعتمد على تسجيل الأهداف، وهم فعلوا ذلك بشكل أفضل منا".وتابع: "أشكر لاعبي فريقي على الطريقة التي لعبوا بها، إن أداءنا وتفايننا كانا استثنائيين".في المقابل، برر الأوكراني آندريه لونين حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، قراره بالوقوف في منتصف المرمى عندما نفذ بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ركلة جزائه.ولم يغادر لونين مكانه، مما مكنه من التصدي لتسديدة سيلفا، والمساهمة بالتالي في انتصار ريال مدريد بنتيجة 4-3 في ركلات الجزاء الترجيحية.ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن لونين قوله: "كان علي المخاطرة في إحدى ركلات الجزاء الترجيحية".وشرح صاحب القميص رقم 13: "كنا قد سبق وأن اخترنا ركلة ترجيحية واحدة لأبقى خلالها في منتصف المرمى، ولحسن الحظ، فقد ذهب الاختيار في صالحنا، لكن علينا الاعتراف أننا عانينا كثيرا".وأشار: "أنا ممتن للغاية لفريقي لكل ما قاتلوا من أجله، لا أستطيع تخيل نفسي أركض بقدر ما فعل زملائي".بدوره، اعتبر رودري نجم خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه هو من اكتفى بالأداء في موقعة إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.وقال رودري في تصريحات لقناة "موفي ستار" الإسبانية: "بصراحة، لم أر سوى فريقا واحدا في الملعب"، في إشارة إلى أفضلية أداء فريقه.وواصل: "لم نتوقع منهم أن يكونوا منكمشين دفاعيا إلى هذه الدرجة، فشعرنا بأن ركلات الجزاء الترجيحية ستكون أنسب لهم".وعن أسباب الهزيمة، قال: "من الأسوأ محاولة إيجاد تفسير لها، كرة القدم لا تعترف بالأفضلية، ولا تعترف سوى بمن يضع الكرة في الشباك".وأضاف: "لو كنا أكثر دقة لانتصرنا في المباراة، لكن ريال مدريد كسب مواجهة كنا الأحق في عبورها".واختتم اللاعب المولود في العاصمة الإسبانية تصريحاته قائلا: "نهنئ ريال مدريد، والآن علينا انتشال لاعبينا، فما تزال أمامنا ألقاب علينا القتال عليها".توخيل: الشوط الأول كان مباراة من الشطرنجوشبه توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، شوط مباراته الأول في موقعة إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بلقاء الشطرنج.وكان بايرن ميونيخ، استضاف آرسنال الإنجليزي على ستاد "أليانز أرينا"، حيث تفوق عليه بهدف نظيف، ليظفر العملاق البافاري ببطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بمجموع المباراتين (3-2) بعد تعادلهما ذهابا في معقل "الغانرز" بهدفين لمثلهما.واعترف توخيل: "الشوط الأول كان أشبه بمباراة الشطرنج، ترقبنا من يرتكب الهفوة الأولى، ومن يتخذ المبادرة، لا أحد أراد فعل ذلك".وأكمل المدرب الألماني حديثه التلفزيوني: "الشوط الأول كان أفضل بشكل ملحوظ، لقد أظهرنا الشجاعة واستحققنا الانتصار في نهاية المطاف".وأكد الرجل الذي بات من المقرر أن يكون الموسم الحالي هو الأخير له مع فريق بايرن ميونيخ، أنه "فخور بمستوى الفريق".وأضاف: "أنا فخور بشكل خاص بأداء اللاعب كونراد لايمر، والذي كان ملتصقا بمارتن أوديجارد"، في إشارة إلى نجم خط وسط آرسنال.واسترسل الرجل الذي اعتزل كرة القدم في عمر الـ25 جراء الإصابة: "نصير مزراوي أبلى البلاء الحسن أيضا على الجانب الأيسر".وسئل توخيل عن أسباب هزيمة آرسنال، فأجاب: "لو شاهدتم مباريات آرسنال في آخر موسمين، فإنهم يتحلون بالانسيابية الشديدة، وهم مبهرون للغاية، وفي الوقت ذاته، فإنهم يحصدون النقاط".وأوضح المدرب السابق لفريق تشيلسي الإنجليزي: "بالنسبة لي، فهم على أعلى مستوى، ولكنهم ربما يفتقدون إلى القليل من الخبرة".آرتيتا يشعر بخيبة الأمل من هفوة مارتينيليولم يخف الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال الإنجليزي، خيبة أمله من الخطأ الذي كلفه الخسارة في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.وكان جابرييل مارتينيلي، نجم آرسنال، تقاعس عن مواصلة مراقبة جوشوا كيميتش، الظهير الأيمن لبايرن ميونيخ الألماني، ليسجل الأخير هدف الفوز لفريقه في القمة الأوروبية.وصرح آرتيتا: "على مدار المباراتين، أعتقد أن الفوارق كانت ضئيلة للغاية، لقد رأينا ذلك في هذه المباراة، واستقبلنا هدفا من الفارق الذي شكلته هفوة".وأكمل المدرب الإسباني متحدثا عن خطأ مارتينيلي: "لقد ارتكبنا هفوةً في الدفاع عن منطقة جزائنا، هفوة كبيرة، واستقبلنا هدفا".وتحسر آرتيتا على منح بايرن ميونيخ هدفين في لقاء الذهاب بحسب حديثه لقناة "تي إن تي سبورتس" الرياضية، مشددا: "أعتقد أننا كنا أفضل منهم في مباراة الذهاب، وسنحت لنا الكثير من الفرص أيضا، ولكن ما تحتاجه في مثل هذه المباريات هو التألق في منطقة الجزاء".وعن شعور فريقه بعد الإقصاء، اعترف آرتيتا: "لا أجد الكلمات المناسبة للرفع من معنوياتهم، وأتمنى لو كنت أجدها، إنها غرفة تبديل ملابس محبطة للغاية في الوقت الراهن".وأكد: "كما نرى مع العديد من الفرق الأخرى، فإنها تتطلب 6 أو 7 مواسم للوصول إلى هذه المرحلة من دوري أبطال أوروبا".وأضاف: "بالطبع، بالنظر إلى الغياب عن دوري أبطال أوروبا لمدة 7 مواسم، ورغبتنا في اللعب منذ عامنا الأول، والتواجد في نصف النهائي أو النهائي، فإن رغبتنا كانت شديدة وكنا قريبين للغاية".التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروباوشارك نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد رودريغو، خط الهجوم في التشكيل المثالي لمباريات إياب ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليصحح صورته الباهتة التي ظهر بها في مباراة الذهاب أمام برشلونة، بفضل تسجيل ثنائية خلال الإياب، قاد بها فريقه إلى عبور الدور نصف النهائي.وحصل كيليان مبابي على 8 درجات من 10 في تقييم شبكة أوبتا للإحصائيات، عن أفضل 11 لاعبا خلال إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، علما بأنه حصد 3 درجات في تقييم صحيفة ليكيب الفرنسية بسبب أدائه خلال مباراة الذهاب المنتهية بفوز البرسا 3-2 على ملعب حديقة الأمراء.ونال حارس مرمى ريال مدريد، أندري لونين، أعلى درجة في التقييم النهائي للاعبي هذه المرحلة، بسبب تصديه لعدد من الفرص الصعبة أمام هجوم مانشستر سيتي الذي قاده النرويجي إيرلينغ هالاند، فضلا عن تصديه لركلتين ترجيحيتين من برناردو سيلفا وماتيو كوفاشيتش، ليتسبب في صعود النادي الملكي إلى نصف النهائي.ووقع اختيار أوبتا كذلك على لاعب بايرن ميونيخ، جوشوا كيميتش، للتواجد في التشكيلة المثالية لهذه المرحلة، بسبب الأداء المميز الذي قدمه ضد آرسنال وتسجيله لهدف حسم مواجهة الإياب على أليانز آرينا، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 2-2 في "شمال لندن".وضم التشكيل المثالي لربع نهائي الأبطال؛ أندري لونين (ريال مدريد)، إيان ماتسين (بروسيا دورتموند)، ماتياس دي ليخت (بايرن ميونيخ)، أنطونيو ردويغير (ريال مدريد)، جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ)، رودري (مانشستر سيتي)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، مارسيل سابيتزر (بوروسيا دورتموند)، بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) ورودريغو غوس (ريال مدريد). -(وكالات)