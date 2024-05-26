ما حقيقة اعتناق عم كريستيانو رونالدو الإسلام؟ (فيديو)

زعمت تقارير إخبارية أن عمّ كريستيانو رونالدو، أسطورة الكرة البرتغالية ونجم النصر السعودي، اعتنق الدين الإسلامي الحنيف في الجزائر، وذلك في أحد مساجد مدينة بومرداس.

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ونشرت بعض المصادر الإعلامية مقطع فيديو لشيخ مسن داخل أحد المساجد في منطقة بودواو، مشيرة إلى أن ذلك الشخص هو عمّ نجم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو ويدعى مانويل سانطوس، وقد قرر دخول الدين الإسلامي.



وأضافت المصادر التي دعّمت روايتها بصور تظهر جواز سفر يرجح أنه لذلك الشيخ، أن عم كريستيانو رونالدو أعلن إسلامه في الجزائر بعد إستضافته من قبل عائلة جزائرية قي بودواو، وذلك خلال زيارته لأغراض تجارية.

ومنذ انتقاله للنصر السعودي في أواخر العام 2022، لم تنفك الشائعات تلاحق كريستيانو رونالدو مشيرة إلى اعتناقه الدين الإسلامي، وذلك بحكم علاقة التعايش المستمرة في المملكة العربية السعودية ومع زملائه في فريق النصر، قبل أن تطال تلك الأخبار أفرادًا من عائلته.



ولم تتوضح حقيقة التقارير ومقطع الفيديو الذي انتشر بشكل مهول عبر منصات التواصل، وهل أن ذلك الشيخ الذي ظهر في المقطع هو بالفعل عمّ أسطورة ريال مدريد السابق؟ أو هل أنه اعتنق فعلا الدين الإسلامي الحنيف؟



يشار إلى أن عديد النجوم سواء مدربين أو لاعبين من أوروبا أو أمريكا الجنوبية ترددت أخبار عدة حول اعتناقهم الإسلام بعد احترافهم في الدوريات العربية، وكانت تلك التقارير مثبتة وموثقة بالفعل، على غرار اعتناق المدرب الفرنسي لمولودية الجزائر باتريس بوميل، الذي قرر رسميا اعتناق الدين الإسلامي في أبريل الماضي، وذلك من خلال النطق بالشهادتين في مسجد جنان مبروك، في مدينة الحراش.