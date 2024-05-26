بعد اهتمام الاتحاد والنصر.. نجم مانشستر يونايتد يعلن موقفه من الرحيل

وجه البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد، رسالة للأندية السعودية الراغبة في ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى أحد ناديي الاتحاد والنصر، مؤكدا رغبته في الاستمرار مع فريقه.

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برونو قاد يونايتد للفوز على مانشستر سيتي في الديربي، مساء السبت، ونال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في ملعب ويمبلي.



وقال برونو، في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة: "هدفي هو البقاء في مانشستر يونايتد، إنهم يعرفون رغبتي، أرغب في الاستمرار في الفوز بالألقاب هنا، أو على الأقل الاستمرار في المنافسة والقتال على البطولات حتى اللحظات الأخيرة".

مانشستر يونايتد توج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب غريمه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد.



ضربة البداية سددها أليخاندرو غارناتشو، وتلاه كوبي ماينو بالثاني، بينما قلص جيريمي دوكو الفارق ليشعل المباراة في دقائقها الأخيرة.



مانشستر يونايتد ثأر لخسارته في نهائي البطولة نفسها أمام الغريم نفسه، والذي تغلب عليه ذهابا وإيابا في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.



وبذلك يضيق مانشستر يونايتد الخناق على آرسنال بالفوز بكأس الاتحاد للمرة الـ 13 في تاريخه، بفارق لقب واحد عن "الغانرز" الأكثر تتويجا بالبطولة.



أما مانشستر سيتي فقد توقف عند 7 ألقاب، ويفصله عن آرسنال ويونايتد كل من تشيلسي وليفربول وتوتنام، التي فاز كل منها باللقب 8 مرات.