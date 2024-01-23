الفحيص يرفع وتيرة تحضيراته ويتربص منافسيه بـ"سلة الشارقة"

خالد تيسير العميري

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عمان – يواصل فريق نادي شباب الفحيص للسيدات بكرة السلة، رفع وتيرة تدريباته الفنية والبدنية، تأهبا لخوض منافسات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تحتضنها إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالفترة من 2 إلى 12 شباط "فبراير" المقبل.وتقلص عدد الفرق المشاركة إلى سبعة فرق بعد انسحاب "بطل أفريقيا" نادي سبورتينغ المصري، وهي "حامل اللقب" شباب الفحيص والشارقة الرياضي للمرأة والعاصمة السعودي والأهلي البحريني والفتاة الرياضي الكويتي وغاز الشمال الرياضي العراقي والثورة السوري.وتشهد تدريبات فريق الفحيص بقيادة المدير الفني نايف عصفور ومساعده محمد اتكيدك، انتظام اللاعبات: تالا شحاتيت وماسة النوباني وزاره النجار وذكرى شحادة وجوانا حداد وجود خلف والشقيقتين زينة وحور القراعين ونيكول خوري وتالا الشعراوي ودانيا منصور ومايا مرعي وسارة أبو شما وليليانا أبو جبارة ورشا عبده، فيما لم يتضح بعد موقف التعاقد مع اللاعبة فرح الشياب، التي تعرضت لإصابة مفاجئة خلال التدريبات.في المقابل، أنجز نادي غاز الشمال العراقي بقيادة مدربه رزكار محمد تعاقده مع المحترفتين الأميركيتين سارة ديكي وإيتالي لوكاس والسنغالية ماني خواداي، وذلك لتمثيله في البطولة العربية لأندية السيدات، إلى جانب اللاعبات: أوا عبدالله كریم، بریسكه عبدالرحمن، ئیفران حسن، هونیا أزاد، سیوه محمود، وره یونس، تری أمین، یارا فاضل، ولونا عمر.وأنهى فريق الأهلي البحريني بقيادة مدربه جاسم غلام، معسكرا تدريبيا محليا بمشاركة 15 لاعبة، خاض خلاله مباريات ودية مع فريقي الفتاة الرياضي الكويتي والقادسية السعودي، ودخل الفريق معسكرا تدريبيا داخليا بأحد الفنادق المحلية، كما أنهى نادي الشارقة الرياضي للمرأة معسكره التدريبي الذي أقامه مؤخرا في ضيافة الصفاقسي التونسي، وتخلله خوض سلسلة من المباريات الودية تأهبا للبطولة.وما تزال قائمة فريق العاصمة الرياضي السعودي المشاركة في البطولة العربية غامضة حتى الآن، خاصة بعد قرار دمج لاعبات الفريق مع الفيصلي السعودي واللعب تحت مسمى الفيصلي في بطولة الدوري السعودي للسيدات بالموسم الحالي، علما أنه بدأ الموسم المحلي معتمدا على المحترفة الأميركية فيكتوريا برايد.من جانبه، أعلن نادي الثورة السوري في وقت سابق عن محترفاته الثلاث لخوض غمار بطولة الشارقة، وهن الأميركيات: صانعة الألعاب تشيلسي شومبيرت ومساعدة الارتكاز آسيا تشامبرز ولاعبة الارتكاز أليكسس ديفيس، إلى جانب قائمة اللاعبات المحليات، سارة الياس وهبة بغدادي وسيدرة سليمان ونورا بشارة وكارلوين أبو لطيف وماري عبدالله وشام أوطباشي واليسا دبل، فيما تغيب ماريا دعيبس عن صفوف الفريق لإجرائها عملية جراحية بالكتف.وسبق للفحيص المشاركة في نسختين سابقتين؛ حيث حصل على وصافة البطولة في العام 2018 بخسارته أمام نادي سبورتينغ المصري (62-63)، قبل أن يثأر لنفسه في نسخة العام 2020 ويحقق اللقب الأول في تاريخه برد الدين وفوزه على سبورتينغ المصري (61-59).وجدير ذكره أن صالة مؤسسة رياضة المرأة ونادي الشارقة بمنطقة سمنان ونادي الشارقة بمنطقة البطائح ستستضيف تدريبات ومباريات كرة السلة للفرق السبعة المشاركة، كما أن حفل الافتتاح سيقام مساء الجمعة 2 شباط "فبراير" المقبل في مسرح المجاز بإمارة الشارقة.