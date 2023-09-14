أهداف متباينة بلقاء الأرثوذكسي والنصر بـ"المحترفات" اليوم

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يلتقي فريقا الأرثوذكسي والنصر اليوم عند الساعة السابعة مساء على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، لحساب الجولة الخامسة والأخيرة من المرحلة الذهبية لدوري المحترفات لكرة القدم لموسم 2023، والتي حسم فريق الاتحاد لقبها الأسبوع الماضي للمرة الأولى في تاريخه.وضمن فريق الأرثوذكسي مركز الوصافة والميداليات الفضية خلال الجولات الماضية، بعد أن جمع 22 نقطة من 11 مباراة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه عمان اف سي صاحب المركز الثالث، فيما يتواجد فريق النصر بالمركز الرابع وبرصيده 13 نقطة.وتعد المواجهة ذات أهمية أكبر بالنسبة لفريق النصر، حيث يسعى للفوز على الأرثوذكسي سعيا لخطف المركز الثالث، وانتظار مفاجأة من الاستقلال صاحب المركز الأخير وبرصيده نقطة واحدة، لإيقاف نظيره عمان اف سي غدا في آخر مواجهات البطولة، وبإلحاق الخسارة به، في حين أن أي نتيجة أخرى في المباراتين تعني تتويج اف سي غدا بالبرونز.ومن المنتظر أن يقام غدا تتويج الاتحاد بلقب الدوري والميداليات الذهبية، على أن يتم منح 3 لاعبات جوائز فردية ممثلة بأفضلة لاعبة، وأفضلة حارسة مرمى، وجائزة لهدافة البطولة، والتي قد حسمتها بنسبة كبيرة المهاجمة اللبنانية في صفوف الاتحاد ليلى إسكندر، بعد أن سجلت 14 هدفا في البطولة، وبفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقاتها المهاجمة الغانية بفريق الأرثوذكسي رحمة جافارو التي سجلت 8 أهداف.ويسعى الأرثوذكسي، إلى تسجيل فوز معنوي في آخر مباراة له بالموسم الحالي، بعد أن قام بعمل جيد في بطولتي الدوري وكأس الأندية النسوية الأردنية السعودية، حيث خرج على يد حامل اللقب بفارق الركلات الترجيحية من المربع الذهبي، فيما خسر بلقاء وحيد بالدوري الحالي من الاتحاد أيضا بمرحلة الذهاب، مع منافسته على اللقب حتى الجولة الماضية.ويملك المدير الفني لفريق الأرثوذكسي سالم القرا، العديد من الأوراق الفنية المهمة القادرة على تكرار الفوز على النصر، بعد أن فاز "نسور عبدون" في مباراتي الذهاب والإياب بالنتيجة ذاتها (2-1)، معتمدا بصفة أساسية على كل: من جود الشنطي، سبأ الصقور، لما العمري، سلوى خليل، شذى سهاونة، جيليان مورغان، انشراح حياصات، ناومي أنيما، ميرا عطاري، لونا المومني ورحمة جافارو.وبدوره، يتمسك المدير الفني لفريق النصر منير أبو هنطش، "ببصيص من الأمل" في رحلته نحو الصعود إلى منصة التتويج والظفر بالميدالية البرونزية، رغم صعوبة المهمة بتسجيل الفوز في لقاء اليوم، وانتظار خسارة عمان اف سي غدا.ومن المتوقع، أن يدفع أبو هنطش بتشكيلة مكونة من: سوزان أبو قرق، رناد الشوبكي، عليا حسن، سناء مفلح، نور المشايخ، تمارا أحمد، رنيم داود، رزان الزاغة، ميسم الأقطش، مايا عويسات وفريدريكا توركودزور.