الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

دي لاسال والنصر يبديان رغبتهما بالمشاركة في "طائرة" الأندية العربية للسيدات

جانب من لقاء دي لاسال والنصر في إحدى مسابقات "طائرة" السيدات بالموسم الماضي-(الغد)
جانب من لقاء دي لاسال والنصر في إحدى مسابقات "طائرة" السيدات بالموسم الماضي-(الغد)
 أعلن ناديا دي لاسال (بطل الدوري)، ووصيفه النصر رغبتهما في المشاركة في بطولة الأندية العربية للسيدات، والتي ينظمها اتحاد اللجان الأولمبية العربية خلال الفترة 2-12 شباط (فبراير) المقبل في مدينة الشارقة الإماراتية، بحسب الكتاب الذي وصل اتحاد الطائرة وعممه على الناديين باعتبارهما قطبي اللعبة، والمتنافسين على ألقابها حيث، ظفر فريق دي لاسال بلقب الدوري، وحاز النصر على وصافته، فيما توج النصر بلقبي كأس السوبر وكأس الأميرة آية، وحل دي لاسال وصيفا له في المسابقتين.اضافة اعلان
وأكد المدير الفني لفريق دي لاسال فواز زهران، على موافقة النادي على المشاركة في البطولة العربية، قائلا: "وصلنا كتاب المشاركة الرسمي من قبل اتحاد الكرة الطائرة، والموقع من قبل أمين السر د.إسماعيل السراحنة، والذي قابلته إدارة النادي بالموافقة التي سنأكدها في كتاب رسمي يصل اتحاد اللعبة خلال اليومين المقبلين بحسب الموعد المحدد من قبل اتحاد الكرة الطائرة".
وحول أهمية المشاركة في هذه البطولة بعد غياب طويل لفريق دي لاسال عن أجواء المنافسات العربية، رد زهران: "حرص نادي دي لاسال ومنذ تأسيسه، المشاركة في العديد من البطولات العربية للسيدات، ولبى العديد من دعوات الأندية العربية، إلى جانب استضافته لأكثر من نسخة، وقدم في تلك المنافسات مستويات ونتائج مميزة، ودافع بقوة عن حضور الطائرة الأردنية".
وأضاف: "في السنوات القليلة الماضية غبنا عن الأجواء العربية، بسبب تداعيات أزمة "كورونا" التي القت بظلالها الثقيلة على كل العالم، وتوقف النشاط الرياضي في جميع الدول، وتم إلغاء وتأجيل العديد من المسابقات النسوية العربية، لذا نحن في نادي لاسال ننظر بشغف إلى المشاركة في الإمارات، والتحليق من جديد في أجواء "الطائرة" النسوية العربية، وحريصون على التواجد في بطولة الأندية العربية للسيدات في الشارقة".
وعن تحضيرات دي لاسال للمشاركة في هذه النسخة من البطولة العربية للسيدات، رد زهران: "لم تتوقف تدريبات فريق دي لاسال منذ انتهاء مسابقات السيدات للموسم الماضي، ونتدرب بمعدل وجبتين أسبوعيا، ولعل تتويج الفريق بلقب الدوري عن جدارة واستحقاق، زاد من الجهوزية النفسية التي تغلف الجوانب البدنية والفنية، وبالتأكيد سترتفع وتيرة التحضيرات منذ الأسبوع المقبل، وأبدت محترفتنا التونسية مروة بوغانمي مشاركتنا في البطولة العربية، وطلبنا منها ترشيح لاعبة تونسية أخرى للتعاقد معها وتعزيز صفوف الفريق، وكلي ثقة بجميع لاعبات الخبرة والشباب، لتقديم مستويات لافتة في البطولة العربية لفرض التمثيل المشرف للطائرة الأردنية".
وحول آخر الأخبار عن حفل التكريم لبطل دوري السيدات، قال زهران: "نمضي بالتحضيرات لحفل تكريم بهيج للفريق، وننتظر رد راعي الحفل، حول تحديد مكان وزمان الحفل، والذي سندعو فيه العديد من الشخصيات الرسمية والرياضية، والجهات الداعمة ومحبي النادي، وسيتم خلال الحفل توزيع المكافآت على لاعبات الفريق، تقديرا لجهودهن خلال الموسم والاحتفاظ بلقب الدوري".
النصر.. جاهزون للمنافسة العربية
من جانبه، قال المدير الفني لفريق النصر علي منكو: " فريق النصر أعلن الموافقة على المشاركة في بطولة الأندية العربية، فور استلامه كتاب المشاركة من قبل اتحاد اللعبة، ومعنيون بالدفاع عن حضور الطائرة الأردنية في المحفل العربي، ولدينا عناصر مميزة على صعيد الشابات والخبرة، ويشكلن عماد المنتخبات الوطنية، لذا مشاركتنا في هذه البطولة لها انعكاساتها الإيجابية على المستوى الفردي والجماعي للاعبات والذي يصب في مصلحة اللعبة".
وأضاف: "أبدى نادي النصر موافقته، والمتعلقة طبعا بموافقة اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة الطائرة، خاصة وأن البطولة بتنظيم من قبل اتحاد اللجان الأولمبية العربية، ولها ترتيباتها ومصاريفها المالية، ولا ندري فيه فيما إذا كانت الموافقة النهائية من الجهات المعنية المحلية، ستسمح بمشاركة ناد واحد أو كلا الناديين في المنافسة العربية، بعد أن تلقينا الدعوة إلى جانب دي لاسال للمشاركة في البطولة العربية".
وعن خطة النصر لتجهيز الفريق بحجم المشاركة العربية، رد منكو: " لدينا فريق متمرس يضم لاعبات مميزات على المستوى الفردي أو الجماعي، سواء الشابات أو لاعبات الخبرة، واللواتي يشكلن السواد الأعظم من صفوف المنتخبات الوطنية، وهو الذي قدم النصر بسرعة إلى سدة البطولات، حين توجنا في الموسم الماضي بلقبي كأس السوبر وكأس الأميرة آية، وحل الفريق وصيفا في منافسات الدوري، وخلفنا إدارة داعمة معنويا وماديا، وتبحث عن مواصلة الفريق للانجازات محليا وعربيا وإقليميا لتعزيز حضور ومكانة الطائرة النسوية المحلية، حيث لم تتوقف تدريباتنا منذ انتهاء الموسم الماضي، وسنرفع وتيرة التحضيرات وسنعزز صفوفنا بالمحترفات بما يضمن المنافسة بقوة في المحفل العربي".
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